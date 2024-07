Conduttori Mediaset: gli epurati, i confermati, i promossi a sorpresa

Non sono mancate le sorprese nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset annunciati da Pier Silvio Berlusconi martedì 16 luglio e disponibili al pubblico a partire dalle ore 12 del giorno successivo. Ci sono delle novità che inevitabilmente daranno più spazio a qualche conduttore togliendolo a qualcun altro. Uno dei colpi di scena riguarda La Talpa: alla fine a guidare il reality sarà Diletta Leotta e non Ilary Blasi che è a secco di programmi per quel che riguarda la prossima stagione tv.

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria bocciate

Quando a Berlusconi è stato domandato espressamente se avesse intenzione di affidare uno show all’ex moglie di Totti, l’ad ha tagliato corto: “Per quanto riguarda Ilary Blasi parto dal fatto che ieri sera era in onda…sta vincendo in pieno, con Battiti Live, la sfida di passare da Italia 1 a Canale 5. Si è trattato di una sfida vera, una doppia sfida. Un prodotto locale su Italia 1 a un prodotto nazionale su Canale 5. Tanto di cappello a chi ci lavora. Ilary sta facendo bene a Battiti”. Tradotto: per ora la Blasi è fuori dai giochi.

Altra sorpresa annunciata è il ritorno de L’Isola dei Famosi. Nonostante il flop, Pier Silvio ha assicurato che Mediaset non rinuncerà al reality dei naufraghi in quanto crede che abbia ancora grandi potenzialità. Chi condurrà? Il nome non è ancora stato dato, ma quasi certamente non verrà scelta né la Blasi, né Vladimir Luxuria. Adios e avanti un altro o un’altra!

Niente prime serate a Bonolis e batosta per Michelle Hunziker

A proposito di Avanti un altro, il quiz show preserale di Canale Cinque. Il programma avrà un’altra stagione, naturalmente timonata dal tandem Paolo Bonolis – Luca Laurenti. Per l’istrionico conduttore romano è la sola trasmissione prevista. Nessun prima serata per lui: non chiaro se sia stata una sua scelta (da tempo Bonolis va dicendo di voler rallentare per godersi di più la vita privata) oppure se sia stata una decisione di Mediaset.

Batosta per Michelle Hunziker: Michelle Impossibile, il suo one woman show in onda per tre stagioni, è stato archiviato. Non ci sarà una quarta edizione (d’altra parte i numeri degli ultimi due anni sono stati tutt’altro che entusiasmanti. La presentatrice elvetica sarà comunque molto impiegata: tornerà dietro al bancone di Striscia la Notizia e probabilmente avrà uno degli spin off di Io Canto che quest’anno, oltre al Generation e al Family, punterà anche sul format Senior. Gerry Scotti già la scorsa stagione ha ceduto all’amica le chiavi della versione Family, probabile lo faccia anche la stagione che verrà.

Occhi puntati sul GF, Myrta Merlino confermata a sorpresa, Berlinguer raddoppia

Capitolo riconferme e promozioni. Alfonso Signorini tornerà a settembre con il Grande Fratello. Attenzione, però: l’ultima edizione non è andata benissimo. Dunque avrà gli occhi puntati addosso. Sciolti i dubbi anche su Pomeriggio Cinque: Myrta Merlino, nonostante lo share per nulla roseo, ha guadagnato l’ok per un’altra stagione alla guida del talk.

Pure Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca ha avuto la riconferma, condita addirittura da una promozione: il programma non avrà più su Rete 4 solo il prime time del martedì, ma anche quello della domenica. La giornalista, però, in access prime time sarà sostituita da Paolo Del Debbio.

Anche Federica Panicucci ha ottenuto il doppio via. Sarà ancora in sella a Mattino 5 con Francesco Vecchi e pure a Mattino 4 con Roberto Poletti. Maria De Filippi sarà ultra impegnata. Tutti i suoi programmi sono stati confermati (Uomini e Donne, Tu si que vales, C’è posta per te, Amici). In aggiunta ci sarà la nuova stagione di Temptation Island in autunno, prodotta dalla Fascino della stessa De Filippi e condotta da Bisciglia. Inoltre la casa di produzione di “Queen Mary” produrrà almeno due serate speciali in collaborazione con Verissimo per celebrare i grandi artisti nati e cresciuti grazie ad Amici.

Da segnalare che non c’è stata alcuna traccia di Belen Rodriguez nei palinsesti. La modella argentina, per anni volto di Mediaset, lavorerà a due progetti di Discovery. Ciò non toglie che possa anche andare in onda su Mediaset, non essendo una dipendente del gruppo americano (ad esempio Littizzetto è protagonista sia di Che Tempo Che Fa su Nove, sia di Tu si que vales su Canale Cinque). Evidentemente al Biscione nessuno ha ritenuto che servisse, come già accaduto lo scorso anno.