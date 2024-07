Canale5 palinsesti ufficiali: 13 novità big e conferme inaspettate

Mediaset ha svelato le proprie carte per la stagione 2024/2025. Martedì 16 luglio l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha presentato l’offerta televisiva alla stampa, ossia i palinsesti. Non molte le novità, ma stuzzicanti. In questo articolo ci si concentrerà sulla rete ammiraglia, Canale Cinque, che vedrà, sul fronte intrattenimento, 10 nuovi progetti.

Tutte le novità di Canale Cinque nel palinsesto 2024/2025

Confermate le voci del ritorno del reality La Talpa. Come già trapelato da indiscrezioni recenti, non sarà Ilary Blasi a condurre. Mediaset ha arruolato Diletta Leotta. Sarà il volto di Dazn a guidare la trasmissione. Novità anche per quel che riguarda la messa in onda. Il Biscione punta a far crescere il servizio a pagamento Mediaset Infinity . Per questo la quarta edizione de La Talpa sarà prima disponibile in streaming e poi in prima serata su Canale Cinque. Quanto tempo prima uscirà online? Non è ancora stato definito tale punto, ma dovrebbe esserci un lasso di tempo di circa tre giorni. Dunque chi è abbonato a Infinity potrà vedere le puntate con largo anticipo, eccezion fatta per la finale che verrà prima trasmessa in tv e poi in streaming. Sulla piattaforma saranno anche presenti contenuti esclusivi.

Pio e Amedeo, dopo un anno fermi ai box, rientrano su Canale Cinque con il loro show. Anche per loro progetto biennale: quattro prime serate nella primavera 2025 e quattro prime serate nella primavera del 2026. Inoltre lavoreranno ad altri progetti in via di definizione.

La grande novità autunnale riguarda delle serate speciali "Amici – Verissimo" timonate dal tandem Maria De Filippi – Silvia Toffanin. Trattasi di un programma che punta a omaggiare gli artisti nati e cresciuti grazie ad Amici. Per ora sicuri sono due prime time che potrebbero diventare tre.

Temptation Island vedrà una nuova stagione in autunno.

vedrà una nuova stagione in autunno. Chi Vuol Essere Milionario torna con un inedito formato ‘torneo’.

torna con un inedito formato ‘torneo’. Io Canto avrà anche la versione Senior, oltre a quella Generation e Family.

oltre a quella Generation e Family. The Ultimate Entertainer: progetto in fase di sviluppo di cui non sono stati rivelati i dettagli.

Canale Cinque, la musica la fa da padrone

Prevista la messa in onda di un docu-concerto di Laura Pausini. Verranno scelti i momenti salienti del tour dell’artista che verranno narrati e commentati dalla cantante medesima. Anche in questo caso sarà adottato il metodo usato per La Talpa: il programma sarà prima disponibile su Infinity, poi su Canale Cinque.

Al via anche la messa in onda di materiale dei sette San Siro di Vasco Rossi, raccontati da Claudio Amendola. Non mancherà un'intervista esclusiva del 'Komandante'.

Andrea Bocelli sarà protagonista sull'ammiraglia con due serate registrate nell'ambito dei concerti celebrativi della sua carriera. A presentare Michelle Hunziker.

La conduttrice elvetica sarà anche al timone dell'evento dedicato ai Pooh. Sarà proposto il concerto veneziano del celebre gruppo.

. Sarà proposto il concerto veneziano del celebre gruppo. Canale Cinque darà spazio anche al concerto all’Arena di Verona di Annalisa.

Fiction Canale Cinque

Sul fronte fiction spicca la novità del ritorno dei Cesaroni con una nuova stagione.

Storia di una famiglia Perbene 2.

I Fratelli Corsaro con Beppe Fiorello.

Il Patriarca 2.

Le Ombre del Passato, con Anna Valle.

La Regola del Gioco, con Alessandra Mastronardi.

Alex Bravo, con Marco Bocci.

Tutto Quello che Ho, con Vanessa Incontrada.

Maria Corleone.

Buongiorno Mamma.

La Rosa della Vendetta.

Segreti di Famiglia.

Endless Love.

Zorro.

Conferme

L’Isola dei Famosi è stata confermata inaspettatamente nonostante il flop dell’ultima stagione. Ancora da decidere la conduttrice. Nuove stagioni per il Grande Fratello, Zelig, Lo Show dei Record, Io Canto Senior e Family (oltre alla novità del format Senior).