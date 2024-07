La Talpa conduttrice: Diletta Leotta ‘frega’ il ruolo a Ilary Blasi

In queste ore spunta un’indiscrezione che svela che la conduttrice de La Talpa 2024 sarà Diletta Leotta e non Ilary Blasi. Si tratta di un retroscena di TvBlog, che annuncia il ritorno del tanto atteso programma su Canale 5 questo autunno. La trasmissione è stata più volte segnalata tra i grandi ritorni, ma ogni volta le programmazioni delle stagioni televisive Mediaset non lo riportava tra le protagoniste. Ed ecco che il reality show finalmente tornerà in onda con una nuova edizione su Canale 5. La notizia svela ulteriori dettagli legati al ritorno del programma sul canale di punta di Mediaset.

Innanzitutto, le registrazioni avverranno a settembre e le puntate andranno subito in onda, non appena saranno complete. Infatti, secondo questa indiscrezione, La Talpa tornerà in onda su Canale 5 a ottobre 2024, seguendo la versione autunnale di Temptation Island. Si parla, per il momento, di cinque puntate, che comporranno questa nuova edizione del reality. Come già si vociferava, non ci sarà uno studio e il tutto sarà realizzato proprio in stile Temptation Island, da Freamntle. A narrare ciò che accade nel corso delle puntate non sarà Ilary Blasi, attualmente in TV con Battiti Live insieme ad Alvin.

Di recente il suo nome risultava il più indicato per il ruolo di conduttrice della nuova edizione, tanto attesa. Non solo, è spesso spuntato fuori anche quello di Paolo Perego. Ma ecco che ora il nome di Diletta Leotta sarebbe quello più gettonato. Secondo quanto riporta TvBlog, al momento sarebbero in corso le trattative tra Mediaset e la conduttrice, la quale non possiede un contratto di esclusiva con DAZN. Pertanto, potrà tranquillamente dedicarsi alla conduzione de La Talpa.

Un ruolo inedito per la bionda conduttrice, che solitamente il pubblico è abituato a vedere nel settore sportivo. Fino a ora, la Leotta non si è mai occupata della conduzione di un reality show Mediaset. Dunque, per lei si tratterebbe di una grande novità, che andrebbe ad arricchire la sua carriera e a darle la possibilità di dare una svolta decisiva. Infatti, da questo ruolo potrebbe iniziare un percorso differente in TV per la conduttrice sportiva.

Attualmente la Leotta si sta godendo la sua luna di miele con Loris Karius, diventato di recente suo marito (precisamente lo scorso 22 giugno). I due si trovano a Versilia. Non resta ora che attendere per scoprire se sarà effettivamente Diletta la conduttrice della prossima edizione del reality show su Canale 5.