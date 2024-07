Berlusconi ‘trash’ 2, bis Temptation 8, Cucciari free 10: pagellone tv

Pier Silvio Berlusconi non aveva detto di voler fare a meno del trash? Perché allora a Pomeriggio Cinque News di Simona Branchetti ci si ritrova Alessandro Cecchi Paone a urlare contro la sedicente veggente della Madonna di Trevignano? Non che non si possano fare critiche, ci mancherebbe. Ma tra il criticare e fare caciara c’è una bella differenza. In qualche modo, però, bisogna pur farsi notare. Gira e rigira, la tentazione di sfruttare un po’ di ‘trashume’ fa l’uomo ladro. E pensare che una volta Paone conduceva in modo pacato e impeccabile la Macchina del tempo, facendo divulgazione. Dalle stelle alle… Voto 2!

Nunzia De Girolamo, ad Estate in Diretta, continua ad avere qualche problemino con la spigliatezza e con l’italiano. Qualche spettatore se ne è accorto e l’ha ‘trafitta’ sui social. In effetti l’ex parlamentare potrebbe tentare di migliorarsi e fare meglio. D’altra parte condurre significa parlare bene. Rimandata, voto 4!

Milly Carlucci vuole alzare ulteriormente l’asticella a Ballando con le Stelle e pare che stia lavorando alacremente per confezionare un cast con i fiocchi. Obbiettivo, avvicinarsi a Tu si que vales. Il sogno è fare meglio della rivale Maria De Filippi. Al momento, secondo Dagospia, la conduttrice di Sulmona avrebbe già chiuso le trattative con Enrica Bonaccorti, Luca Barbareschi, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, Marina Morgan e Federica Pellegrini. A questi si dovrebbe aggiungere Sonia Bruganelli, come anticipato da TvBlog. Senza dubbio si tratta di nomi di peso, voto 7!

Temptation Island raddoppia, a settembre si girerà un’altra edizione del popolare reality. Gira e rigira, alla fine i piani altri di Mediaset continuano a chiamare Maria De Filippi per garantirsi ascolti. D’altra parte con lei si va sul sicuro, non sbaglia mai. Regina incontrastata della tv, voto 8

“Applaudite, siamo in diretta, non si possono coprire i fischi! Applaudite fortissimo”. Così Geppi Cucciari al Premio Strega 2024 riferendosi, con ironia, all’episodio relativo al ministro Gennaro Sangiuliano che ha ricevuto fischi durante il Taobuk Festival di Taormina. La Rai, però, nel trasmettere l’intervento sulla rete ammiraglia, ha fato sparire i gesti di disapprovazione lasciando solo gli applausi per Sangiuliano. Viva la Cucciari, voce free e non incline a chinare il capo, voto 10!