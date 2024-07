Ballando Con Le Stelle, arriva Sonia Bruganelli: in pista per amore!

Continuano ad arrivare le indiscrezioni sui nuovi partecipanti di Ballando Con Le Stelle! Milly Carlucci ha fatto dei bei colpi quest’anno e non vediamo l’ora che sia il 28 Settembre per vederli scendere in pista. Di un paio di ore fa l’esclusiva riportata da Tv Blog di una nuova concorrente molto conosciuta dal pubblico che si sarebbe unita al cast!

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato i primi nomi che sono usciti, sia per quanto riguarda i ballerini che per la giuria. Si prospetta un’edizione tutt’altro che noiosa, visto che la Rai ha garantito delle puntate in più a Milly Carlucci (si parte il 28 Settembre e si finisce la Vigilia di Natale). La giuria è sempre la stessa, squadra che vince non si cambia: Lucarelli, Zazzaroni, Mariotto e Canino, con la sovrintendenza della insostituibile Carolyn Smith. Per quanto riguarda il cast, oltre ai nomi ufficiali che vi abbiamo detto, ci sono tante voci di corridoio. L’ultima voce che arriva dalla redazione di TvBlog però, sembra decisamente ufficiale: Sonia Bruganelli scenderà in pista.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: l’amore balla sulle punte!

L’ex opinionista del Grande Fratello e dell’Isola Dei Famosi ed ex moglie del presentatore Paolo Bonolis, è ormai un volto che abbiamo imparato a conoscere. Dopo molti anni passati dietro le quinte, Sonia ha iniziato a mettere la faccia in molti programmi, riscuotendo anche non poche critiche. Ma ora che ha ritrovato l’amore e la serenità, sembra pronta ad una nuova avventura: cosa c’è di meglio che Ballando Con Le Stelle per mettersi in gioco? Soprattutto perché forse vi è sfuggito un piccolo dettaglio: Angelo Madonia, il nuovo compagno di Sonia Bruganelli, è uno dei maestri del programma di ballo!

Stando a quanto riporta TVBlog, Sonia non verrà messa in coppia con Angelo, i due piccioncini non balleranno dunque insieme. Chissà se questa sfida danzerina servirà alla coppia a diventare ancora più affiatata o se la competizione sarà così forte da non guardare in faccia a nessuno, neanche al proprio amore. Il caratterino di Sonia Bruganelli lo conosciamo benissimo ormai, da lei ci dovremo aspettare senz’altro delle belle stoccate!

Bruganelli-Madonia: partiti in sordina e ora a gonfie vele!

Vi riassumiamo brevemente la cronologia del rapporto tra la Bruganelli e il maestro di danza. I due hanno 11 anni di differenza e quando si sono conosciuti avevano appena concluso delle importanti storie: Sonia con Paolo Bonolis e Angelo con Ema Stockholma. Molto presto le loro strade si sono avvicinate, lei è volata in Spagna per incontrarlo e vederlo durante la sua partecipazione alla versione spagnola di Ballando Con Le stelle. Poi, un paio di settimane fa, la loro relazione è stata confermata alla festa pre nozze di Simona Ventura, durante la quale i due sono stati paparazzati tra gli invitati, mano nella mano.