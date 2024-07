Ballando con le stelle 2024, svelati i primi 6 vip: cast stellare, i nomi

Grandi manovre a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, dopo aver accompagnato all’altare la figlia Angelica Donati (si è sposata con il nobile Fabio Borghese di 21 anni più vecchio di lei), è tornata subito al lavoro con il suo staff. C’è da organizzare il cast del popolare talent show di Rai Uno che inizierà con anticipo rispetto al solito, avendo guadagnato due puntate in più rispetto allo scorso anno. Si inizia a settembre e non a ottobre. Quindi i tempi per chiudere i contratti con i vip che scenderanno in pista si sono accorciati. Come rende noto Dagospia, sarebbero già 6 i nomi blindati dal programma. E tutti di peso.

Il portale diretto da Roberto D’Agostino scrive che la Carlucci sta costruendo un cast “bombastico”. Sarebbero già chiuse le trattative con Massimiliano Ossini, popolare conduttore di UnoMattina, con Luca Barbareschi, attore e regista, e con Nina Zilli, cantante. Sarebbe tutto fatto anche per la conduttrice Enrica Bonaccorti e con l’annunciatrice e attrice Marina Morgan.

Infine il colpo grossissimo: Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice, dopo essersi ritirata dalle competizioni, essersi sposata con Matteo Giunta ed essere diventata mamma per la prima volta, avrebbe accettato la nuova sfida ‘danzante’. Niente da fare invece per le ‘suggestioni’ Barbara d’Urso e Chiara Ferragni, due nomi circolati a più non posso in questi mesi, ma che in realtà non sono mai entrati concretamente nelle trattative.

In effetti, sì, si tratta di un cast ‘bombastico’ che dovrà dare filo da torcere alla corazzata di Tu si que vales che andrà in onda in contemporanea su Canale Cinque. Una sfida, quella che vede contrapposte Milly Carlucci e Maria De Filippi, che si ripeterà per l’ennesima volta. Fino ad ora l’ha quasi sempre spuntata “Queen Mary”, seppur Ballando con le Stelle si è difeso benissimo, ottenendo ascolti più che buoni.

La Carlucci, di recente, si è anche sbilanciata sulla giuria: tutti confermati. Dunque torneranno ad alzare le palette Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. A dirigere le operazioni dei giurati, la presidente Carolyn Smith, anche lei confermatissima.