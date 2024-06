Barbara d’Urso, Senol, Capua, Ferragni? Le stroncature di Milly

Milly Carlucci è già al lavoro con il suo staff per ‘confezionare’ la diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle che partirà anticipatamente quest’anno, per volere della Rai. Si apriranno i battenti a fine settembre e non a metà ottobre, come avvenuto negli ultimi anni. Lo show, che naturalmente sarà di nuovo posizionato in prima serata al sabato sera sulla rete ammiraglia, avrà due puntate in più e se la vedrà come al solito con la corazzata Tu si que vales (Canale Cinque). Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice di Sulmona ha risposto a diverse domande relative al cast che sta componendo, spiegando la situazione relativa a delle trattative vere o presunte riguardanti Chiara Ferragni, Barbara d’Urso, Roberta Capua e Aras Senol (attore turco di Terra Amara che ha trionfato a L’Isola dei Famosi 2024).

Innanzitutto la Carlucci ha sottolineato che al momento è alle prese con la ricerca dei concorrenti e solo dopo averli ingaggiati penserà alla giuria e ai tribuni a bordo campo (per i giurati, però, è già tutto fatto: come lei stessa ha dichiarato di recente a TvBlog, saranno riconfermati in blocco). Nei giorni scorsi qualche indiscrezione ‘fanta’ televisiva ha parlato di un possibile arruolamento della chiacchieratissima Chiara Ferragni. Cosa c’è di vero? Praticamente nulla, almeno a giudicare dalla risposta ironica data dalla conduttrice sulla questione: “Ogni tanto scopro che siamo in corsa per qualcuno, ma fa parte del rutilante mondo del casting“.

Di recente Roberta Capua si è autocandidata per entrare nel cast, dichiarando che se ci fosse la possibilità di scendere in pista risponderebbe presente. Che ne pensa la Carlucci? Dopotutto il nome della Capua è di ‘peso’ e assai noto: “Le auto candidature sono una cosa che ci onora molto. Il cast non dipende dal fatto che uno sia un grande, medio o piccolo personaggio, ma dall’armonia del gruppo. Come per una cena si cerca di creare una sintonia tra amici”. Insomma, alla Capua non basta il nome, sarà esaminata per altro.

Altro nome circolato in tempi non sospetti è quello dell’attore Aras Senol, conosciuto soprattutto dal pubblico Mediaset essendo, come poc’anzi sottolineato, un volto di Terra Amara e il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024. La Carlucci, nel commentare l’indiscrezione, ha lasciato intendere che ci sono poche chance di vedere l’interprete turco a Ballando per un motivo ben preciso: “C’è il problema della lingua. Se sei bello e affascinante, ma parli con la traduzione simultanea non funzioni. Abbiamo chiamato tante volte personaggi famosi che non parlavano italiano, ma come ballerini per una notte”. Insomma, altra stroncatura!

Continua a tenere poi banco la presunta trattativa con Barbara d’Urso. Al momento la conduttrice campana è ancora ‘free’ dal punto di vista professionale. Pure in questo frangente, però, Milly ha frenato: “Sì ora è libera, ma far parte del nostro cast implica la voglia di una persona di mettersi in gioco, lavorare tutti i giorni, aprirsi e raccontarsi”. ‘Barbarella’ non lo farebbe? Sì, lo farebbe, ma i problemi in questo caso sono altri.

Uno, il cachet che potrebbe essere chiesto dall’ex timoniera di Pomeriggio 5; due è che la d’Urso spinge per rientrare nella tv che conta. Altrimenti detto ad avere un programma tutto suo, il che non le permetterebbe di sposare la causa di Ballando. Tra poche settimane ci sarà la presentazione dei palinsesti delle reti della tv generalista. Si capirà allora se ‘Barbarella’ avrà un suo show.