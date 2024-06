Ballando con le stelle: ufficializzata la giuria e c’è la pista Ferragni

Ballando con le Stelle sarà una delle colonne portanti del palinsesto di Rai Uno anche nel 2024/2025. Lo show è stato confermato e si avvia a mettere in cantiere la 19esima edizione. Milly Carlucci, intervistata dal Corriere della Sera, ha rivelato diverse news interessanti in merito alla prossima stagione. Capitolo giuria: ci sarà qualche addio e di conseguenza qualche new entry? Di recente si è sussurrato di un possibile arruolamento di Teo Mammucari. La conduttrice di Sulmona, a differenza dello scorso anno (per settimane aveva lasciato intendere novità che poi sono cadute nel vuoto), stavolta non fa pretattica e fa sapere che i giurati sono riconfermati in blocco.

Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni torneranno ad alzare le palette. “Tutti confermati? Assolutamente sì, la giuria è il punto di forza di “Ballando”, insieme al cast artistico”, ha sottolineato Milly. Dunque nessun cambiamento su tal versante. Ora c’è da lavorare sul cast che sarà composto da 12 vip.

Di recente Selvaggia Lucarelli, intervenendo a La Vita in Diretta, ha rifilato una battutaccia a Chiara Ferragni. “Ce la facciamo ad averla quest’anno a Ballando? Secondo me quest’anno ci dice di sì”, ha dichiarato ironicamente la giornalista, in riferimento al grado di celebrità dell’influencer andato in frantumi dopo lo scandalo dei pandori. Che dice la Carlucci? Davvero c’è la possibilità di vedere in pista l’ex moglie di Fedez? “Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo”. Tradotto: è un sogno e se ci dovesse essere un’apertura da parte della star di Instagram, Ballando è pronta a stendere tappeti rossi per averla in gara. Ovviamente le possibilità di vederla come concorrente sono pochissime ma vale sempre il detto ‘mai dire mai’.

La conduttrice di Sulmona, quando le è stato chiesto quale concorrente delle 18 edizione condotte le è più rimasto nel cuore, ha fatto il nome di Gabriel Garko. Motivo? Per via della tempra che ha mostrato innanzi alle difficoltà che suo malgrado si è ritrovato a dover affrontare:

“Tutti fanno sacrifici enormi. Emblematica è la storia di Gabriel Garko, che si è infortunato due volte e avrebbe dovuto ritirarsi. Invece, con spirito agonistico e forza coriacea, dopo la rottura del tendine al braccio, ha continuato a ballare con l’arto bloccato dal tutore; stringendo i denti, è arrivato fino alla semifinale, nonostante si fosse rotto il tendine al polpaccio, poiché caricava male il peso sulle gambe”.

Ballando con le Stelle, altro scontro con Tu si que vales

Ballando con le Stelle comincerà tra settembre e ottobre. Sarà collocato nuovamente al sabato sera, sulla rete ammiraglia Rai. Previsto l’ennesimo scontro con la corazzata Tu si que vales, talent proposto da Canale Cinque. Sul fronte ascolti ha quasi sempre avuto la meglio lo show di Maria De Filippi, seppur Milly Carlucci si è sempre difesa in modo egregio.