Lucarelli: “Pagata poco a Ballando” e appioppa “un’infame” a Milly

A La Vita in Diretta, nella puntata di venerdì 24 maggio, ha fatto tappa Selvaggia Lucarelli. Si è parlato dei Ferragnez. In studio, come al solito, a dirigere il ‘traffico’ Alberto Matano. Sono intervenuti anche Salvo Sottile e Francesco Facchinetti, quest’ultimo amico di Chiara Ferragni e Fedez. Sul finale della diretta si è collegata anche Milly Carlucci, per ricordare l’appuntamento su Rai Uno conil suo show L’Acchiapatalenti. La conduttrice di Sulmona ha avuto uno spassoso botta e risposta con la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli: “Appena ho chiamato Balocco hanno spifferato tutto”

La giornalista, nelle librerie con Il vaso di Pandoro (già in testa alle classifiche delle vendite), ha ricordato che la sua inchiesta sui pandori Balocco nacque quando vide l’hashtag Adv, cioè pubblicità, nei post in cui la Ferragni sosteneva di fare beneficienza in merito alla vendita dei dolci. Insospettita da ciò, la Lucarelli contattò l’azienda. Fu l’inizio di dell’inchiesta che mesi dopo polverizzò la reputazione dell’influencer:

“Ho telefonato banalmente a Balocco, nel giro di 2 minuti mi hanno spifferato tutto. Ho capito che il numero dei pandori venduti non stabiliva o influenzava la donazione finale. Mi sono resa conto che era una grande azione commerciale che portava tantissimi soldi a Ferragni”.

Selvaggia ha anche sottolineato che probabilmente c’è stata una cattiva gestione da parte della Ferragni delle sue stesse aziende:

“Ci sono dipendenti, che non hanno ragione di ostilità nei confronti della Ferragni, che dicono che in qualche modo hanno capito che la sua assenza (nelle aziende, ndr) ha pesato su ciò che è accaduto. Ma non possono giustificare l’assenza perché se sei l’amministratore delegato della società hai il dovere di controllare”.

Milly Carlucci a La Vita in Diretta, Lucarelli: “Mi pagate poco a Ballando”

Spazio poi al collegamento di Milly Carlucci. Selvaggia ha punzecchiato simpaticamente la conduttrice: “Ce la facciamo ad avere Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? Secondo me quest’anno ci dice di sì”. Milly non si è fatta sorprendere ed ha avuto la risposta pronta: “Mandale tu un invito, che dici?”. “Sei proprio un infame Milly”, ha chiosato la giornalista. “Hai scelto l’ambasciatore giusto”, ha aggiunto ridendo.

Poco prima c’è stato un altro scambio di battute. Matano ha chiesto alla Carlucci se Selvaggia le avesse regalato il libro Il vaso di Pandoro. “No, ma l’ho comperato e lo sto leggendo”, ha spiegato Milly. “Hai fatto beneficienza a me. Visto che mi pagate poco a Ballando ci sta pure…”, la risposta della Lucarelli. “Certo certo, hai ragione”, ha tagliato corto la conduttrice di Sulmona.