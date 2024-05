Lucarelli: “Madre Ferragni una gif, beve champagne mentre piove”

Selvaggia Lucarelli sta continuando a promuovere Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez, il libro in cui ha scavato nel mondo dell’ex coppia, portandone a galla dinamiche e meccanismi opachi. L’opera sta facendo il botto per quel che riguarda le vendite, avendo guadagnato le prime posizioni nelle classifiche dei libri più venduti in Italia. Nelle scorse ore la giornalista de Il Fatto Quotidiano è stata protagonista sui social di una diretta con Davide Maggio, esperto di retroscena tv. I due, a un certo punto della chiacchierata, hanno parlato della madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, scrittrice di thriller nonché genitore ultra presente nella vita della figlia.

In particolare Lucarelli e Maggio hanno sottolineato come la signora Di Guardo abbia continuato a sostenere Chiara anche durante e dopo la tempesta scaturita dal cosiddetto Balocco-gate. Fin qui, nulla di male: che mamma sarebbe se abbandonasse il suo frutto d’amore nel momento più buio? A destare curiosità è però il modo in cui la scrittrice dà sostegno a livello pubblico alla Ferragni. Ogni contenuto postato da quest’ultima è salutata dalla madre a suon di cuoricini rosa trafitti dalla freccia blu e da commenti da baci perugina: “Sei bellissima”, “Sei meravigliosa”, etc etc.

“Mentre leggevo il tuo libro – ha dichiarato Davide Maggio – sentivo il profumo della sciura milanese, l’hai descritta benissimo. Sembra quasi che abbia sempre voglia di esserci. A Chiara le commenta ogni foto con scritto ‘sei bellissima’, anche basta“. Selvaggia Lucarelli ha colto la palla al balzo per metterci il carico da novanta:

“Questa è roba zuccherosa, l’altro giorno mi ha fatto morire perché c’era Ferragni con un completo scozzese e la madre sotto le ha scritto: ‘Sei meravigliosa e poi lo scozzese è così difficile da portare!’. Come mia nonna quando mi diceva: ‘Sei proprio un bel figurino’. Ma poi dico: tua figlia è in un uragano tropicale, cosa continui a commentare come se niente fosse? Sembra quella gif dove lei continua a bere champagne mentre le piove addosso“.

La giornalista ha poi sostenuto che per la Ferragni, “vivere in questo liquido amniotico zuccheroso da cui non è mai uscita, non le ha fatto bene. Ha vissuto nel consenso più totale fin da quando era ragazzina“. Infine la chiosa del collega Maggio che ha spiegato che Marina Di Guardo è come se avesse adottato il metodo “’facciamo finta che non sia successo nulla’, ma invece è successo tutto. La classica mamma che dice ‘non ti preoccupare passa tutto’, ma è il consiglio peggiore che si possa dare in questo momento“.

Marina Di Guardo e il rapporto stretto con le figlie

Le sorelle Ferragni e la madre sono legate da un rapporto molto stretto. Loro stesse lo hanno sottolineato e dimostrato in più occasioni. Non a caso, dopo lo scoppio del Balocco-Gate e la separazione da Fedez, Chiara si è rifugiata nel calore della famiglia, trascorrendo tantissimo tempo con i parenti più stretti. Si mormora inoltre che una delle cause della separazione sia stata proprio la presenza massiccia dei familiari della Ferragni nella sua vita matrimoniale. Presenza che, a lungo andare, sarebbe stata mal digerita dal rapper.