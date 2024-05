Pomeriggio 5, matrimonio con Ferragni: rivelazioni sul Fedez “finto”

Pomeriggio Cinque continua a occuparsi di Fedez. Nel corso della puntata in onda mercoledì 8 maggio, tra gli ospiti di Myrta Merlino c’è stato il giornalista Umberto Brindani, il direttore del magazine Gente. Nel corso del dibattito, è stato raccontato un aneddoto curioso riguardante il rapper milanese. In particolare Brindani ha spiegato di aver avuto nei giorni scorsi una chiacchierata privata con il cantante che ha mal digerito un articolo sul suo conto apparso sul settimanale. Non solo: il giornalista ha anche parlato di un Fedez ‘finto’, in riferimento agli anni trascorsi assieme a Chiara Ferragni.

“Mi interessa molto il nuovo Fedez, quello che fa la bella vita da single. Quello di prima si sta scoprendo che era un po’ finto”, ha scandito il direttore di Gente, facendosi megafono di ciò che sostengono molti, ossia che il rapper abbia vissuto il matrimonio con la star di Instagram come una sorta di prigione dorata in cui è rimasto imbrigliato e in cui si sarebbe un auto ‘soffocato’. Brindani ha poi raccontato di una telefonata avuta con l’artista, lodandone il modus operandi.

“Vi racconto un episodio: qualche giorno fa mi ha chiamato lui personalmente per protestare per un pezzo che abbiamo scritto. Ci siamo parlati e spiegati. Mi è piaciuto molto che mi abbia chiamato lui senza trincerarsi dietro i soliti uffici stampa o dietro gli avvocati”. Brindani ha anche lanciato un appello chiamando in causa gli altri vip e invitandoli ad agire come Fedez quando credono che alcuni servizi giornalistici non corrispondano al vero.

Da notare inoltre che il direttore di Gente ha messo in connessione due argomenti apparentemente distanti: il Fedez “finto” e la chiamata personale effettuata dallo stesso cantante. Qual è il messaggio sotteso? Pare che Brindani abbia voluto dire che il rapper, da single, è tornato a essere una persona più diretta. Per farla breve, la domanda è la seguente: Chiara Ferragni consigliava al marito di mandare avanti gli uffici stampa o i legali? Il che porta a un secondo quesito: è una coincidenza oppure no che Fedez, da single, abbia deciso di prendere in mano il cellulare e chiarire in modo diretto la faccenda con Brindani?