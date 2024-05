Vaso di pandoro: “Fedez informava i paparazzi, Ferragni all’oscuro”

Il 14 maggio si avvicina. Trattasi della data in cui sarà disponibile nelle librerie Il Vaso di Pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez, l’ultima fatica letteraria di Selvaggia Lucarelli, colei che ha scoperchiato il Balocco gate. L’opera, come sottolineato da Serena Mazzini nella prefazione, ha l’intento di analizzare l’ampio impatto mediatico di Chiara Ferragni e Fedez nel contesto italiano, mettendo in luce come i loro modelli di comunicazione si siano evoluti “in risposta alle esigenze di un consumo rapido e pervasivo“. Fq Magazine, in esclusiva, ha pubblicato un passaggio emblematico del lavoro della Lucarelli, quello relativo al primo incontro tra i due influencer.

Correva l’anno 2016 quando Fedez e J-Ax spopolavano nelle classifiche musicali con il brano Vorrei ma non posto. Nella canzone c’era un riferimento a Chiara Ferragni (“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”). L’influencer cremonese fu stregata dalla citazione e cominciò a far trapelare sui social il suo interesse per il musicista, il quale fece subito capire di essere interessato. “Chiara limoniamo?”, scriveva su Snapchat. Naturalmente il messaggio era visibile a tutti. Lucarelli a questo punto ha snocciolato altri dettagli:

“Poi si scrivono, lui le chiede di vedersi, ma è estate e ‘le nostre agende non coincidevano’, ha raccontato Chiara anni dopo in una diretta Instagram. Per la cronaca, le agende prevedevano un viaggio tra Cuba, Tulum e le Hawaii per Ferragni e una vacanza con jet privato a Ibiza con una famosa youtuber per Fedez. Insomma, si trattava di trovare spazio tra un meeting sulla sostenibilità ambientale e un ritiro ayurvedico. Per farla breve: i primi di settembre spostano i rispettivi impegni istituzionali, le loro agende finalmente coincidono e vanno a cena insieme vincendo le perplessità di lei che, come spiegherà in seguito, ‘era terrorizzata all’idea che i paparazzi potessero fotografarli‘. Del resto, il suo feroce attaccamento alla privacy è cosa nota. O meglio, è noto quanto poco ami che la sua privacy venga violata da qualcuno che non sia lei stessa in maniera ossessiva e pervicace, e per un motivo molto semplice: Chiara Ferragni, dai lontani esordi negli anni 2000 quando si chiamava Diavoletta87 su Netlog fino alla sue partecipazione a Sanremo 2023, ha filtrato ogni notizia…”.

Il primo incontro tra Fedez e Chiara Ferragni: “Fu il rapper a chiamare i paparazzi”

A questo punto nel Vaso di Pandoro la Lucarelli ripercorre cosa accadde durante il primo incontro tra il musicista e la star di Instagram, rendendo noti dei dettagli emblematici su come i Ferragnez, fin da subito, ebbero tutta l’intenzione di farsi notare. In particolare la giornalista de Il Fatto Quotidiano ha spiegato che Fedez chiamò i paparazzi di Chi Magazine per farsi fotografare con l’influencer cremonese.

La Lucarelli ha ricordato che la Ferragni e il rapper sono poi finiti sulla rivista di gossip Chi Magazine il 13 settembre 2016, quando sono uscite le foto della cena nel ristorante del lussuoso hotel Palazzo Parigi, a Milano. Pare però che quegli scatti furono concordati dal cantante con il magazine, all’insaputa di Chiara. Questo il passaggio sulla faccenda contenuto ne Il Vaso di Pandoro:

“Non solo, lei e Fedez vengono fotografati di spalle anche quando salgono le scale dell’albergo per ritirarsi nella stanza della fashion blogger. Notte hot in suite?, Fedez, una notte con Chiara Ferragni, Beccati dai paparazzi, Chiara e Fedez sorpresi insieme a Milano, Scoop di ‘Chi’; scrivono i giornali”. Ciò che Chiara non sa (e che forse non ha mai saputo) è che quelle foto non sono frutto dell’ intuito di un paparazzo o di un appostamento fortunato. Fedez, quel giorno, ha allertato il suo ufficio stampa che ha allertato un giornalista di ‘Chi’ spifferandogli luogo e orario dell’incontro. Il giornalista ha a sua volta incaricato un fotografo, A.F., di andare a paparazzarli in hotel. Il Fedez che in quel momento canta dalle radio ‘Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo / Vorrei ma non posto‘, non vede l’ora di condividere, prima di vivere. Di far sapere agli amanti del gossip che è uscito con la fashion blogger più famosa di tutte”.

Per farla breve, secondo quanto rivelato dalla Lucarelli, fin dagli albori della relazione, Fedez sembra che avesse ben in mente come spendere la love story a livello mediatico. Il fenomeno Ferragnez poi decollò e parve inarrestabile. Parve, appunto. Il Balocco gate ha fatto saltare il banco. Crac!