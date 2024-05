Fedez flirta con una bionda: reazione al veleno di Chiara Ferragni

Fedez scatenato. Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper si è dato alla pazza gioia, presenziando a parecchie feste esclusive e concedendosi serate di divertimento. Nelle scorse ore è stato avvistato a Milano al release party di Capo Plaza dove è stato pizzicato a parlare fitto fitto con una ragazza misteriosa, biondissima come l’ex moglie. I due sono stati sorpresi a flirtare, con lui che ha sussurrato alla giovane di appartarsi altrove. Cosa che poi è puntualmente avvenuta.

Fedez tenta già l’approccio disperato ahahaha che sfigato pic.twitter.com/RdxwPXYAJo — jannick simper (@nonlapasso) May 3, 2024

E Chiara Ferragni come ha reagito? In questo momento l’imprenditrice digitale si trova dall’altro capo del mondo, a Los Angeles, con degli amici. Sta trascorrendo giorni spensierati, per quanto la sua situazione lo permetta, a Malibu e Venice Beach. Nonostante sia distantissima dall’ex marito, pare che comunque lo ‘tenga d’occhio’ sui social. Guarda a caso, dopo che è diventata virale la paparazzata del cantante con la bionda misteriosa, l’influencer cremonese ha postato tra le sue Stories Instagram un messaggio che pare proprio essere a tutti gli effetti una reazione al presunto flirt del rapper.

In particolare la Ferragni, nel corso di una delle gite a Los Angeles fatta con gli amici, ha immortalato una coppia di anziani intenti a passeggiare tenendosi per mano su un terreno scosceso. L’influencer ha poi divulgato sui social tale foto commentando “Life goals”. Tradotto, obiettivo della vita. Altrimenti detto frecciatina, anzi frecciatona con tanto di arco scagliato all’ex marito. Evidentemente l’imprenditrice continua a cullare il desiderio di poter trascorrere una vita coniugale duratura. A quanto pare, però, non sarà con Fedez che, almeno a giudicare dalle ultime settimane, sembra proprio che non gli passi manco per l’anticamera del cervello di tornare a fare la vita da sposato.

C’è chi sussurra che il rapper, negli ultimi anni, abbia patito la vita matrimoniale. Vale a dire che si sarebbe sentito ingabbiato in una prigione dorata. Qui però si è nel campo del gossip e delle speculazioni. Restano comunque i fatti: il matrimonio è naufragato e Fedez è tornato a essere protagonista della vita mondana milanese.