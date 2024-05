Fedez beccato a flirtare con una ragazza: “Ci spostiamo?” (video)

Fedez ancora una volta al centro del gossip. Da quando il suo matrimonio con Chiara Ferragni è giunto al termine, il rapper sembra aver cambiato totalmente vita. Per anni abituati a vederlo solo in contesti familiari, quasi in avversione alla mondanità, il cantante è ora una presenza costante e notata nelle feste milanesi, attirando inevitabilmente l’attenzione. A tal proposito, ieri, 2 maggio, il rapper Capo Plaza ha festeggiato l’uscita del suo nuovo album, “Ferite”, con un grande party di rilascio. Tra gli ospiti spiccavano numerosi volti della scena musicale italiana, tra cui la rapper Anna, Tedua, Emis Killa e anche Fedez.

Il conduttore di LOL – Chi ride è fuori non si è di certo nascosto e ha condiviso diverse foto e video della serata sui suoi social. Nonostante ciò, pare che il rapper sia stato molto osservato dai presenti alla festa. Difatti, poche ore, è stato pubblicato sul web un video inedito, dove si vede Fedez in compagnia di una misteriosa ragazza bionda. Nel filmato, sembra proprio che i due stessero in qualche modo flirtando, tanto che si sente distintamente il cantante dire alla ragazza: “Ci spostiamo, vuoi spostarti?”, suggerendo di dirigersi verso un’area più tranquilla, probabilmente per poter parlare più liberamente lontano dagli altri.

Fedez tenta già l’approccio disperato ahahaha che sfigato pic.twitter.com/RdxwPXYAJo — jannick simper (@nonlapasso) May 3, 2024

Chiara Ferragni e Fedez sempre più distanti

Non è chiaro chi sia questa misteriosa donna con la quale Fedez potrebbe aver iniziato un flirt. È importante sottolineare che queste sono solo supposizioni. Nel video non si osserva nulla di concretamente compromettente, quindi, qualsiasi altra interpretazione rimane pura speculazione del web. Nel frattempo, invece, Chiara Ferragni è volata direttamente negli Stati Uniti d’America. L’influencer ha deciso di festeggiare il compleanno a Los Angeles con i suoi amici più cari, lontano da Fedez e dal caos milanese.

Insomma, sembra che Chiara e Fedez si stiano allontanando sempre di più, rendendo l’ipotesi di una riconciliazione sempre più improbabile. Il rapper non ha ancora smentito direttamente agli ultimi gossip che lo hanno coinvolto. Tuttavia, ha risposto in modo indiretto, riferendosi alla vasta quantità di articoli pubblicati su di lui e alludendo ad inutili scoop.