Chiara Ferragni, compleanno a Malibu, è bufera: “Clausura finita”

Ancora una volta Chiara Ferragni si ritrova al centro di una bufera sul web. Questa volta oggetto della discordia sono stati alcuni scatti condivisi sui social che la ritraggono a Malibu per festeggiare il suo compleanno che si terrà tra qualche giorno. Gli utenti non perdonano ed immediatamente hanno fatto notare alcuni dettagli che non gli sono andati giù. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Dopo un periodo di pausa dovuto al momento difficile che sta attraversando tra il Pandoro-gate e la recente separazione da Fedez, l’influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni è tornata sui social. Ha ripreso a postare come un tempo, condividendo con i follower i suoi outfit e documentando ogni attimo della sua vita da single tra viaggi e foto con i figli Leone e Vittoria. Neppure il tempo di tornare, però, che i suoi post già hanno fatto discutere.

Dopo la bufera che si è scatenata per delle foto a Dubai, nelle ultime ore Chiara Ferragni è nuovamente nell’occhio del ciclone. L’influencer ha deciso di festeggiare il proprio compleanno, che si terrà il 7 maggio, a Malibu e ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale alcuni scatti che la vedono proprio nella città californiana. La cosa non è andata giù al popolo del web che, immediatamente, l’ha riempita di commenti negativi. In particolare c’è chi ha fatto notare come nuovamente l’influencer stia indossando un certo tipo di abiti un po’ troppo corti e scollati. Qualche utente, difatti, ha immediatamente ricordato il momento in cui si mostrò in lacrime in tuta grigia, sottolineando come ora quel periodo sia già finito.

Qualcun altro, invece, l’ha accusata di avere la faccia tosta e di non essere per nulla disperata così come diceva di essere qualche settimana fa. Insomma Chiara non può neppure mostrarsi sorridente!

Addirittura, come si può leggere, qualcuno ha insinuato che abbia venduto i figli ed il cane Paloma in quanto non si vedono più nelle sue foto. E ancora c’è chi le ha fatto notare come questo compleanno non sarà per nulla felice e che porta sfortuna festeggiarlo prima. Chiara ha ricevuto delle critiche anche per aver cancellato alcuni dei commenti negativi sotto al post.

Se in molti si sono mostrati contro di lei c’è comunque chi ancora la sostiene. Qualcuno le ha difatti espresso solidarietà. In particolare c’è chi ha notato il suo sguardo più triste del solito e le ha augurato il meglio per questo compleanno.

Di seguito il post della discordia: