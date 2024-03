Chiara Ferragni, le foto a Dubai fanno discutere: cosa nota il web

Chiara Ferragni è uno dei personaggi attualmente più chiacchierati a causa della sua rottura con Fedez. Nelle ultime ore ha fatto il giro del web la notizia di una litigata tra i due alla festa di compleanno della figlia Vittoria dove si sono rincontrati. Adesso, tuttavia, i due sono nuovamente lontani. Il rapper si trova a Milano mentre l’influencer è volata a Dubai in compagnia dei suoi due figli, proprio nell’albergo dove in passato ha alloggiato con Fedez. Le foto della vacanza sono state postate da Chiara sui social ed i più attenti hanno fatto caso a diversi dettagli. Al posto della fede è sbucato un altro anello e c’è chi ha sottolineato il sorriso dell’influencer in un momento così difficile. Le immagini sono state anche oggetto di body shaming e commenti negativi da parte di qualcuno.

Le foto recentemente pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale ritraggono Ferragni in costume. Precisamente la si vede con un bikini effetto denim. Non è tuttavia stato quest’ultimo ad aver attirato l’attenzione dei più. Un altro dettaglio è balzato difatti all’occhio dei suoi follower: al posto della fede nuziale è comparso un nuovo anello. Si tratta nello specifico del Panthère de Cartier, modello a forma di pantera che fascia il dito firmato dal noto marchio di gioielli di lusso. Quella indossata dall’influencer è la sua variante in oro bianco 750/1000 decorato con onice, 4 smeraldi e 298 diamanti taglio brillante 1,82 carati.

Sebbene il prezzo possa variare in base ai vari modelli, questo si aggira intorno agli 80.000 euro. Sul sito ufficiale di Cartier il Panthère è difatti venduto a 83.500 euro. L’anello non è stato comprato ultimamente dall’influencer, che già in passato lo aveva mostrato nelle sue foto. Tuttavia c’è un dettaglio importante: il Cartier questa volta ha sostituito la fede all’anulare destro e, di conseguenza, molti follower si sono chiesti se vi sia una motivazione ben precisa.

Chiara pubblica foto di lei a Dubai: piovono le critiche

Le foto del viaggio a Dubai pubblicate da Chiara hanno fatto discutere anche per diversi altri motivi. L’influencer è stata difatti accusata di mostrarsi troppo sorridente. Qualcuno ha sottolineato in un commento:

Noto proprio la disperazione per la rottura con Fedez.

Ed ancora, l’influencer è stata vittima di body shaming. Un hater le ha scritto:

Ma le t**** le hai lasciate a Milano?

Immediata la replica di Ferragni:

Questo è il mio seno, se va bene a me non vedo perché non dovrebbe andare bene a voi.

Altri utenti hanno chiesto dei figli e del perché non siano a scuola. In merito ha spiegato che i bambini hanno una vacanza di due settimane dalla scuola e quindi sono giustificati. Sempre in merito a Vittoria e Leone molti hanno ironizzato circa la recente decisione di mostrarli solo di spalle. Qualcuno ha poi fatto notare come alcuni dei commenti negativi siano scomparsi. Insomma sembra proprio che Chiara non possa stare in pace!