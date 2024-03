Fedez e Ferragni al compleanno di Leone: scelta precisa nelle foto

Oggi, 19 marzo, Leone Lucia Ferragni compie sei anni. In occasione del compleanno del loro primogenito, Chiara Ferragni e Fedez si sono riuniti alla festa organizzata per il piccolo. Entrambi hanno condiviso nelle loro storie Instagram degli scatti insieme ai loro due bambini, Vittoria e Leone, nella stessa location. Tuttavia, le foto con i piccoli sono state fatte separatamente e, almeno sui social, non è apparso nessun scatto della famiglia al completo, con i due genitori insieme ai loro figli. Un party a tema Sonic, ovvero il noto personaggio dei videogame, la cui figura è stata la protagonista della festa tra decorazioni e super torta.

Rispetto agli scorsi anni, non sono stati condivisi molti video o foto della festa, se non poche storie postate dall’imprenditrice digitale che, però, non ha inquadrato nessuno dei presenti. A tal proposito, c’è un dettaglio che non è passato inosservato agli utenti. Nelle immagini condivise sia da Fedez che da Chiara Ferragni, i bambini sono ritratti di spalle. Una scelta curiosa, considerando che fino a poco fa i due non hanno mai avuto problemi nell’esporre il volto dei loro figli. Anzi, i piccoli sono stati sempre parte integrante dei contenuti social della coppia, tanto da arrivare a ricevere molte critiche proprio per la loro eccessiva esposizione.

Inoltre, solo poche ore fa, Chiara Ferragni ha condiviso un post in cui Leone appare di nuovo di spalle, stavolta davanti a una torta, con un augurio speciale per il suo compleanno. Non solo, allo scoccare della mezzanotte, Chiara ha messo una storia in cui stringe la mano del bambino, facendogli una dedica speciale per i suoi 6 anni. D’altro canto, per la prima volta, Fedez non ha pubblicato una foto con suo figlio in occasione del suo compleanno. Ma, il rapper ha deciso di dedicare un post per documentare il suo incontro con il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus.

Nella didascalia, ne ha poi approfittato per fare gli auguri a tutti i papà e al piccolo Leone. Insomma, tutta una serie di dettagli che fanno capire che ci sarebbe ormai una scelta precisa nelle modalità di condivisione social dei bambini. Osservando come Chiara e Fedez hanno cambiato il modo di pubblicare foto e video di Leone e Vittoria sui social, sembra che abbiano scelto di far vedere meno i loro figli. Questo cambio di rotta potrebbe essere dovuto alla loro crisi matrimoniale e alla pressione dei media, portandoli a evitare di postare troppo spesso immagini chiare dei visi dei piccoli.

Naturalmente si tratta solamente di una teoria del mondo del web da prendere con le pinze, dato che non si hanno conferme certe a riguardo. Ad ogni modo, nonostante il periodo turbolento, Fedez e la Ferragni hanno messo da parte qualsiasi problematica per festeggiare insieme l’importante giornata del loro primogenito.