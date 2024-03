Chiara Ferragni rivelatrice sulla crisi con Fedez: “Scelta non mia”

Nelle ultime settimane non si parla d’altro: la presunta crisi sentimentale tra Chiara Ferragni e Fedez. Sulla reale rottura di una delle coppie più amate del web sono state fatte diverse illazioni, soprattutto a causa dei diversi chiaroscuri presenti nella vicenda. Tra fedi intermittenti e post sui social, c’è chi ha pensato si trattasse di una semplice montatura per distogliere l’attenzione dal Pandoro-gate che ha recentemente visto protagonista l’influencer. E’ stata proprio quest’ultima, tuttavia, a fare chiarezza nelle ultime ore sulla situazione con il rapper.

Già le sue parole e le sue reazioni durante l’intervista a Che tempo che fa con Fabio Fazio avevano lasciato intendere che non fosse stata lei a spingere per quella che sembra essere a tutti gli effetti una pausa di riflessione tra i due. La conferma è adesso arrivata con alcune risposte date da Chiara ad alcuni suoi follower su Instagram. L’influencer ha difatti rotto il silenzio sulla sua situazione sentimentale, dichiarando che sia stato Federico a volere questo stop. Le parole di Chiara sono arrivate in risposta al commento di un fan ad una sua foto pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale una volta di ritorno da New York. Ferragni si trovava difatti nella Grande Mela per alcuni impegni di lavoro.

Tra i tanti commenti all’outfit mostrato nella foto dell’influencer, uno in particolare sembra averla colpita. In questo si può leggere:

Stupenda, ma Fede… Il tuo valore aggiunto.

Accanto a quanto scritto dal follower ci sono due emoji, quella di un cuoricino rosso ed una faccia piangente che lascia intendere il rammarico per la separazione dal rapper. La risposta di Chiara non ha tardato ad arrivare:

Purtroppo non è una scelta mia.

L’affermazione sembrerebbe quindi confermare che non sia stata Ferragni a volere la rottura, bensì Fedez.

Di seguito il post pubblicato dall’influencer sul suo profilo Instagram ufficiale:

In questo screen, invece, si può leggere il commento dell’utente e la risposta rivelatrice di Chiara:

Si attendono ulteriori dichiarazioni da parte della coppia per capire quale sia la verità e le reali motivazioni della loro separazione.