Chiara Ferragni, caporetto da Fazio: l’intervista è imbarazzante

L’attesissima intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa si è svolta ed ha lasciato l’amaro in bocca. E non poco. Principalmente per due motivi: come da previsioni Fabio Fazio ha fatto tutto tranne che la parte del ‘mastino’ in cerca di risposte e di contraddizioni (e ce ne sono state non poche nella narrazione dell’influencer); secondo motivo appunto il racconto della moglie di Fedez che è stato tutto srotolato su un ripetersi piuttosto imbarazzante di “io sono autentica”, “c’è stato un fraintendimento”, “io sono in buonafede” etc etc.

“Pensavo di aver fatto delle classiche operazioni di beneficienza, non credevo di aver fatto delle cose sbagliate. Poi, dopo la bufera, ho capito che le cose potevano essere fatte meglio”. Così ha esordito la star di Instagram. Fazio avrebbe potuto domandarle delle mail scambiate con Balocco dalla sua azienda in cui la ditta di dolciumi, prima dello scandalo, aveva annusato e pure riferito a chiare lettere che qualcosa non andava nella comunicazione. Invece silenzio da parte del conduttore.

“Tu hai parlato di errore di comunicazione, ma la multa dice il contrario cioè che tu hai indotto a comprare pandori spingendo a far credere ai consumatori che avrebbero fatto beneficenza“, il timido appunto di Fazio. Ferragni:

“Noi volevamo comunicare questa beneficenza, cioè la donazione fatta da Balocco di 50 mila euro. Non sono d’accordo che la beneficenza vada solo fatta privatamente perché può creare emulazione. Il mio cachet di Sanremo l’ho donato, anche durante il Covid io e Federico abbiamo donato 50 mila euro a testa. L’abbiamo detto e siamo stat seguiti da altri”

Fazio ha tentato di affondare il colpo, ma in modo sempre misurato: “La comunicazione non era chiara, diciamolo, altrimenti non saremmo qui a parlarne”. “C’è stato un errore, un fraintendimento, perché diverse persone non hanno capito”, la replica dell’influencer che ha aggiunto: “Dopo lo scandalo Balocco ero terrorizzata di non riuscire a dimostrare la mia buonafede. Non farò più operazioni di questo genere, non le farà più in futuro”.

Insomma la moglie di Fedez ha fatto una retromarcia che però sa poco di dietrofront e tanto di giustificazione. Una persona che dice a più non posso di essere pulita, onesta, sincera, autentica e in buonafede pare proprio che si stia auto lodando, non che stia facendo autocritica. Che amaro in bocca… Sui social è stata una caporetto: sono piovuti una miriade di commenti durissimi nei confronti della Ferragni. Evidentemente il fraintendimento prosegue!