Chiara Ferragni si prepara all’intervista di Fazio: “Sto tremando”

Mancano poche ore ormai e Chiara Ferragni si troverà faccia a faccia con Fabio Fazio nello studio di Che Tempo che fa. Nella puntata che andrà in onda proprio questa sera, domenica 3 marzo dalle 19:30 su Nove, l’imprenditrice digitale farà la sua prima apparizione in tv dopo lo scoppio dell’ormai celebre caso Balocco. Inoltre ci sarebbe anche la questione della presunta separazione da Fedez a gettare benzina sul fuoco: chissà se Fazio deciderà di porre all’imprenditrice alcune domande sulla questione o si preferirà glissare su altro. Certo, è difficile pensare ad altri quesiti da porre alla Ferragni in questo momento, ma per sapere in quale direzione andrà l’intervista occorre aspettare ancora qualche ora. Nel frattempo l’influencer si è fatta sentire sui social dove, con alcune brevi stories, ha voluto rendere partecipi i followers della sua immensa agitazione pre-intervista.

Le stories di Chiara Ferragni

A poche ore dalla sua apparizione in tv, la Ferragni ha voluto sfogare la sua agitazione “parlando” un po’ con i suoi amati followers e ha quindi deciso di pubblicare alcune stories per esprimere le sue paure e sensazioni: “Sono a dir poco agitata per stasera. Mandatemi tutte le vostre good vibes“ ha affermato l’influencer. In seguito, sul profilo di Chiara sono apparse altre stories nelle quali ha confessato di essere molto agitata in vista della sua prima intervista post caso Balocco: “Grazie per tutti i messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò. Ma sono agitata, è giusto e normale anche così” ha quindi aggiunto.

Per concludere, l’imprenditrice digitale ha continuato spiegando che tra le motivazioni della sua agitazione vi è anche il fatto di star attraversando un periodo molto difficile: “Non è un momento facile sotto tutti i punti di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perchè sono io e sono vera. E se stasera non sarò perfetta come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità“.

I motivi dell’agitazione di Chiara

C’è da dire che sicuramente il regno di Chiara Ferragni sono i social e non la televisione. Questo potrebbe essere uno dei motivi che porta l’influencer a essere molto agitata. D’altronde non sarebbe la prima volta: basti pensare alla sua recente esperienza sul palco dell’Ariston come co-conduttrice del Festival di Sanremo e alla puntata speciale di The Ferragnez dedicata proprio alle paure dell’imprenditrice digitale circa la sua performance televisiva.

Per concludere, in molti pensano che l’agitazione dell’influencer possa anche essere dovuta al contenuto dell’intervista stessa e alla paura che le possano essere poste domande scomode. Timore che potrebbe rivelarsi più che fondato dal momento che, come anticipato, ora come ora è difficile pensare a domande che non includano Fedez e la loro presunta separazione. Argomento sul quale fino a ora sia la Ferragni che il rapper non hanno voluto esprimersi.