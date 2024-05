Chiara Ferragni, non più come prima: il dettaglio che non sfugge

Dopo una pausa dovuta al periodo difficile che sta affrontando tra la separazione con Fedez ed il Balocco-gate, Chiara Ferragni è tornata a postare sui social come un tempo. L’influencer ha ripreso a mostrare i suoi outfit, così come a documentare i suoi viaggi e la sua vita di tutti i giorni insieme ai figli Leone e Vittoria. Tuttavia un dettaglio non è sfuggito ai suoi fan, per i quali non è più la Chiara di un tempo.

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale alcuni scatti che la vedono a Beverly Hills, a Los Angeles. L’imprenditrice ed influencer ha ripreso a mostrarsi in vari outfit, così come a documentare la sua vita da single, solo da qualche giorno. Aveva difatti deciso di prendersi una pausa dai social network a causa del periodo complicato che stava attraversando in seguito alla rottura con Fedez ed il Balocco-gate che l’ha vista indagata per truffa. In accompagnamento al post condiviso qualche ora fa ha aggiunto una didascalia che sembra voler annunciare un nuovo inizio. Nello specifico Chiara ha scritto “Back to where it all started”.

Ferragni sembrerebbe quindi aver ritrovato la serenità persa così come la voglia di ricominciare, anche se non più con Fedez al suo fianco. Un dettaglio, tuttavia, non è sfuggito ai suoi follower. Chiara, difatti, non è più quella di un tempo. Nello specifico i suoi fan hanno notato come abbia perso la sua solarità ed il suo sguardo si mostri più spento e triste rispetto a qualche mese fa. Sono numerosi gli utenti che hanno sottolineato questo particolare nei commenti sotto al post.

Di seguito ne riportiamo soltanto qualcuno tra i più influenti:

Questo il post pubblicato da Ferragni nelle ultime ore:

Le critiche al post

Se in molti hanno dimostrato affetto e solidarietà a Chiara in questo periodo così difficile per lei, non è mancato chi l’ha criticata aspramente. In particolare qualcuno ha sottolineato come sia inopportuno postare contenuti simili in un momento del genere e che stia facendo a gara con Fedez a chi si mostra più felice da single. C’è anche chi l’ha criticata perché si mostra continuamente all’estero. Dal suo ritorno sui social non è la prima volta che le foto pubblicate da Ferragni fanno discutere il web. Già in passato, difatti, l’influencer era stata criticata per gli stessi motivi.