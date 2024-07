De Girolamo: sfondoni a go-go a Estate in Diretta, social allibiti

Insieme a Gianluca Semprini, Nunzia De Girolamo conduce come ogni pomeriggio il celebre format di Rai1, Estate in Diretta. Ultimamente, gli spettatori non fanno che lamentarsi per i continui strafalcioni della conduttrice, che sembra confondere un po’ troppo spesso le parole.

Nella diretta di martedì 4 luglio sono stati esaminati vari casi di cronaca nera, in particolare un terribile omicidio avvenuto a Benevento, dove un uomo ha decapitato il fratello gettando la sua testa dalla finestra. Una scena davvero da film horror! Sarà stata l’angoscia, o l’emozione data dal servizio raccapricciante, ma Nunzia De Girolamo ha fatto una serie di gaff in diretta, tanto da far insorgere il web:

Ma gli errori grammaticali e lessicali della De Girolamo? Perdo il conto ogni giorno..io boh.

Dopotutto, nel commentare la vicenda, la conduttrice si è mostrata piuttosto scossa e in difficoltà nel gestire la propria emotività. Sui social, alcuni invece fanno notare le continue ripetizioni:

È scappata per scappare… È stata colpita da altri colpi… Ma come parla questa?

Effettivamente, non è la prima volta che la conduttrice sembra insicura nel parlare in diretta tv e, tra gli spettatori, c’è anche chi si lamenta anche per la continua lettura del “gobbo” da parte dell’ex parlamentare. “Ma legge sempre?” protesta sui social un ascoltatore. Altri chiedono a gran voce una sostituta, ad esempio Antonella Del Prino. Del resto, la bravura di un conduttore sta anche nel portare avanti la trasmissione con fluidità, anche se, quando si tratta di notizie dell’ultimo minuto, non è sicuramente facile.

Nunzia De Girolamo, i social non perdonano gli sfondoni

In studio a Estate in Diretta anche Giovanni Terzi, che il 6 luglio convolerà a nozze con Simona Ventura. Il giornalista si è mostrato profondamente indignato per il caso trattato, dal quale sono emersi dettagli piuttosto inquietanti, specialmente per il movente dietro all’uccisione dell’uomo. Il fratello omicida, si è infatti giustificato dicendo: “Me l’ha detto Sant’Antonio”.

Insomma, probabilmente la nostra Nunzia è rimasta piuttosto sconvolta dal caso. Come biasimarla? D’altro canto, però, Gianluca Semprini è sempre riuscito a contenere l’agitazione anche durante i momenti più difficili…Certo è che il web non perdona! (Ma questo lo sapevamo già).