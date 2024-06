Simona Ventura, matrimonio da sogno: 1000 invitati! Tutti i dettagli

Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi stanno per convolare a nozze! Dopo 6 anni di amore, finalmente potranno dire il loro ‘Sì, lo voglio!’ e il settimanale Gente ha rivelato in esclusiva tutti i dettagli sul matrimonio.

La conduttrice e il giornalista si sposeranno il 6 Luglio, la location scelta è il Grand Hotel di Rimini e la cerimonia sarà civile. Un luogo da sogno: il Grand Hotel è un 5 stelle luxury con SPA ed è circondato da un parco da fiaba. Inoltre ha una grande importanza artistica, essendo il posto del cuore di Federico Fellini, il quale lo aveva scelto come seconda casa ogni volta che tornava nella sua Rimini. Nonostante l’imponenza della location, il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi sarà intimo e privato, alle nozze ci saranno solo famigliari e affetti più cari. Simona Ventura nell’intervista a Gente ha rivelato che la sua testimone di nozze sarà la collega e amica Paola Perego. Tutt’altro che sobria invece, sarà la festa!

Mille invitati e zero sobrietà: Simona Ventura festeggia in grande l’amore ritrovato

Le nozze si terranno il 6 luglio come abbiamo detto a Rimini, ma Simona e Giovanni hanno deciso di celebrare il loro amore con una festa pre-matrimonio stellare! Il 26 giugno infatti si terrà un party che non avrà niente da invidiare a quelli dei vip hollywoodiani. Per l’organizzazione di questa festa nel cuore di Milano, è stato ingaggiato un planner d’eccezione: sarà infatti Enzo Miccio a curare la giornata nel minimo dettaglio. Sappiamo inoltre che ci saranno la bellezza di ben 1000 invitati, avete capito bene, proprio 1000! Ma non è tutto! La Ventura ha rivelato ad Antonella Clerici durante una puntata di ‘E’ Sempre Mezzogiorno‘ che non ci sarà niente di sobrio in questa festa! Anche gli abiti saranno stravaganti e sopra le righe, come piace a lei.

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono conosciuti nel 2018 ad una cena tra amici. La conduttrice aveva da poco chiuso una relazione e non era pronta a innamorarsi di nuovo, ma si è ricreduta quando ha conosciuto Terzi. Durante la cena hanno iniziato a parlare e lui le ha regalato un libro con tanto di dedica. Complici gli amici in comune, hanno preso a frequentarsi e ora sono pronti a suggellare il loro amore! La proposta di nozze era avvenuta in diretta televisiva a Ballando Con Le Stelle, facendo impazzire il pubblico e commuovere Simona. Per la Ventura questo sarà il secondo matrimonio: il primo avvenuto nel 1998 con il calciatore Stefano Bettarini e da cui sono nati due figli, Niccolò e Giacomo. Nel 2014 Simona Ventura ha poi adottato la figlia Caterina durante la relazione con Gian Gerolamo Carraro. Per Terzi invece si tratta del terzo matrimonio. Il primo con la madre del figlio Lodovico, il secondo nel 2008 con la manager Silvia Fondreschi, madre del secondo figlio, Giulio Antonio.