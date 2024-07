Battiti Live, Blasi e Gregoraci: confronto senza storia, chi è meglio

Buona la prima per Battiti Live 2024. Mediaset ha deciso di spostare l’evento musicale da Italia Uno a Canale Cinque, mossa, almeno a giudicare dai dati di ascolto della prima messa in onda, azzeccata (sull’Auditel torneremo a breve). Nel variare la rete, i piani alti di Cologno Monzese non hanno ritenuto adeguato il tandem formato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, sostituendolo con quello composto da Ilary Blasi e Alvin. Altra mossa azzeccata. Non ce ne voglia l’ex moglie di Briatore, ma Ilary è un’altra cosa. Non è solo questione di gusti, ma anche di fatti.

La Blasi sa tenere il palco dei grandi scenari. Certo lo fa con il suo stile romano e un po’ caciarone, ma sa imprimere ritmo e sa districarsi in maniera egregia davanti alla telecamera. D’altra parte, sempre restando sui fatti, non si presentano programmi dell’ammiraglia Mediaset per anni e con successo se non si ha quel qualcosa che altri non hanno.

La Gregoraci, invece, a 44 anni, non è ancora riuscita a mettere le mani su uno show di peso. Nessuno le ha dato l’opportunità di timonare una trasmissione ‘big’ di una rete ammiraglia in prime time. E su questo si dovrebbe interrogare. Lo si ripete, non si tratta qui di dare giudizi in base all’antipatia e alla simpatia, ma semplicemente di constatare ciò che è e ciò che non è.

La conduttrice calabrese pare che ancora oggi sia uno o due gradini sotto, professionalmente parlando, a Ilary Blasi. Quest’ultima ha poi un’altra arma non indifferente da sfoderare: è nazionalpopolare, mica poco quando si tratta di tv generalista.

Tornando ai dati, l’esordio di Battiti Live su Canale Cinque l’8 luglio 2024 è stata la puntata più vista di sempre in assoluto da quando lo show va in onda sulle reti del Biscione. Davanti al teleschermo ci sono stati in media 2.707.000 utenti, share al 22.37%. Per capirci, lo scorso anno, gli italiani che hanno guardato la premier sono stati 2.033.000 (16.5%).

Ovviamente ha un peso cruciale il fatto che Mediaset abbia scelto di mettere il programma su Canale Cinque, ma senza dubbio si tratta di numeri da successo. E senza dubbio, la decisione di schierare un’accoppiata, quella formata da Ilary e Alvin, capace di gestire un pubblico affezionato all’ammiraglia, ha dato i suoi frutti.