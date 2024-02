Gregoraci sbrocca a TvTalk: uscita evitabile (video del triste show)

Nervi tesi a TvTalk (Rai Tre) durante la puntata in onda sabato 17 febbraio 2024. Elisabetta Gregoraci si è resa protagonista di un atteggiamento alquanto controverso e sui social ha fatto incetta di critiche e di sfottò sulla permalosità. La conduttrice calabrese è stata ospitata in collegamento assieme ai colleghi Gigi e Ross per parlare di Mad in Italy. La trasmissione non sta andando benissimo (4.9% di share e 850 mila spettatori di media a puntata). Non solo: parte della critica televisiva ha stroncato il programma e l’operato della Gregoraci. Chi ha bocciato più di una volta la showgirl è stata Grazia Sambruna, firma del Corriere della Sera nota per le sue pagelle ficcanti. Pure lei è stata ospitata a TvTalk. Ed è proprio con la giornalista che la Gregoraci ha perso le staffe.

Sambruna ha inizialmente scherzato ricordando di aver bocciato la showgirl in svariate occasioni, ma di averle anche dato qualche sufficienza. La Gregoraci in un primo momento ha sorriso, non mostrando segni di disappunto. Ma il dente avvelenato era lì che covava e infatti, pochi minuti dopo, ecco lo sfogo. Mentre si era cambiato argomento e si stava parlando in studio del caso Geolier a Sanremo e dei fischi ricevuti dal cantante al termine della serata delle cover, Sambruna ha detto: “Quella sera oggettivamente c’erano state almeno 10 esibizioni migliori rispetto a quella di Geolier”.

“Per una volta sono d’accordo con te“, si è inserita a sorpresa la Gregoraci, piazzando una stilettata affilata. Sambruna ha risposto ironicamente: “Che bello, comunque non ti promuovo la prossima puntata (di Mad in Italy, ndr)”. Una battuta che però è stata trasformata in maniera strumentale dalla conduttrice in una polemica.

“Non fa niente – ha tuonato la Gregoraci -, non mi aspetto nulla, vado avanti lo stesso. Anzi il fatto che tu lo abbia detto senza vedere la puntata fa capire che sei prevenuta prima del tempo. Va bene così. Il fatto che tu dica che non promuovi ancora prima di vedere la puntata fa capire realmente che non sei oggettiva nel dare giudizi”. Un’uscita sballata visto che era evidente che Sambruna stesse scherzando.

La giornalista ha chiuso la questione sempre usando l’arma dell’ironia: “Spero che lei (la Gregoraci, ndr) possa vivere pacificamente e serenamente con le mie bocciature, è la mia umile opinione, penso nessuno se ne faccia una malattia”. “Dai, per favore, la conosco…”, ha chiosato con fastidio la conduttrice calabrese, chiaramente stizzita. Tutto molto evitabile.