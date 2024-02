Elisabetta Gregoraci: “Io raccomandata? Accuse maschiliste”

Intervistata da Oggi, Elisabetta Gregoraci si mostra infuriata. È stanca delle tante insinuazioni che si fanno su di lei, sul fatto che è lì grazie all’ex Flavio Briatore. La conduttrice ritiene di essersi costruita da sola la propria carriera e questo nuovo programma, Mad in Italy, è frutto dei successi che ha portato a casa, da sola.

Elisabetta non ci sta più, è stanca del giudizio costante sulla sua presunta raccomandazione. Sottolinea come dopo tanti anni di carriera, se si arriva ancora a maturare un pensiero del genere, è perché si è spinti da idee maschiliste.

“È che in tutta questa storia vedo anche qualcos’altro, che non riesco più a sopportare. Di fondo vedo sempre una forma di maschilismo“.

Poi ha specificato che quando dei giornalisti e critici non riescono ad ammettere la bravura o meno di una donna (un po’ auto-elogiandosi) forse è perché sono spinti da maschilismo e reputano che il successo dipenda sempre da un uomo. Questa cosa la fa infuriare.

“Mi spiace, ma è così. Appena raggiungi un traguardo trovi sempre chi cerca di sminuirti per ricondurti in un ruolo di subalternità rispetto a un uomo. E dico basta. Se vado a condurre un programma televisivo non è merito di Briatore. È perché sono brava. Perché faccio ascolti. Perché sono vent’anni che vado in scena, ho condotto per anni Made in Sud e Battiti che sono stati dei successi. Il gruppo di lavoro di Mad in Italy è lo stesso di Made in Sud. Sanno come lavoro, mi conoscono, mi apprezzano e mi hanno voluto con loro. Tutto il resto è fuffa. Punto e fine“.

Dunque, secondo la Gregoraci, dopo tanti anni di conduzione di Made in Sud, è inspiegabile pensare che lei si occuperà anche di Mad in Italy grazie a Flavio. Anzi, ha sottolineato come lui non sapesse nulla del programma, finché non è uscita la notizia che lo avrebbe condotto lei.

Elisabetta ci ha tenuto quindi a specificare che, nonostante tra i due i rapporti siano ottimi, lui non si intromette nella sua vita professionale e nega ci sia stata qualche spintarella o pressione da parte sua. È pur vero che quando ormai l’idea comune è una, è difficile distaccarsi da quel pregiudizio. Soprattutto se sei una donna che ha avuto una storia con un uomo di rilievo.

Mad in Italy

Dal 29 gennaio è partito su Rai 2 lo spin off di Made in Sud. Il programma è condotto dalla Gregoraci e Gigi e Ross. È un genere di varietà comico e musicale. Elisabetta ci ha tenuto a specificare, però, che non è un format come quelli del passato perché sarebbe impensabile riproporre un programma di quella tipologia, con connotazioni ormai superate.

I comici che fanno parte del cast sono: Andrea Paris, Pablo e Pedro, Arteteca, Vincenzo Albano, Ciro Giustiniani, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Laura Magni, Luce Pellicani, Omar Pirovano, Max Gallicani, Max Sammaritani, Marco Turano.