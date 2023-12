Elisabetta Gregoraci torna in Rai: quale show condurrà

Made in Sud si prepara a tornare, ma con un nome diverso. Il noto show comico, infatti, tornerà nel 2024 e dovrebbe chiamarsi Made in Italy. A riportare l’indiscrezione è TvBlog, che ha anche spiegato come questo cambio di titolo dovrebbe influire in modo marcato anche sul contenuto del programma. Nel cast, ad esempio, dovrebbero esserci comici non solo provenienti dal territorio campano, ma anche dal resto d’Italia.

Made in Italy: conduttori e messa in onda

I cambiamenti non si fermerebbero solo al nome e al contenuto, ma dovrebbero riguardare anche la conduzione. Pare, infatti, che al timone di Made in Italy ci saranno Elisabetta Gregoraci e il duo comico Gigi e Ross. Per quanto concerne l’arrivo sul piccolo schermo, invece, Made in Italy dovrebbe andare in onda, in diretta, a partire da gennaio 2024, in prima serata su Rai 2.

Made in Sud, dopo aver debuttato nel 2008 su Comedy Central e su Canale 34 Telenapoli, era approdato, nel 2010, su Mtv. Al 2012 risale invece il passaggio su Rai 2. Per quanto riguarda la conduzione, sia per Elisabetta Gregoraci che per Gigi e Ross si tratterà, qualora l’indiscrezione trovasse conferma, di un ritorno al timone dello show comico. Gregoraci aveva infatti condotto dal 2012 al 2017, mentre Gigi e Ross dal 2008 al 2016 insieme a Fatima Trotta (al timone dal 2008 al 2020). A condurre il programma c’era stato anche Gigi D’Alessio nel 2017, mentre nel periodo 2019-2020 era stata la volta di Stefano De Martino. L’ultima edizione di Made in Sud, conclusasi il 6 giugno 2022, era stata condotta dalla coppia Clementino-Lorella Boccia.

Per Elisabetta Gregoraci dovrebbe quindi prospettarsi un ritorno al timone di Made in Sud, che però, come detto, dovrebbe chiamarsi Made in Italy. Tra le ultime esperienze televisive della conduttrice, oltre alla partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip nel 2020, si ricordano anche Battiti Live su Italia 1, timonato dal 2017 insieme ad Alan Palmieri e lo Zecchino D’Oro su Rai 1, dove ha ricoperto, nel 2021, il ruolo di giurata. Per quanto concerne Gigi e Ross, il duo ha recentemente fatto parte del cast fisso di Gialappashow su Tv8, ma hanno anche trionfato a Non sono una signora su Rai 2. Risale al 2020, inoltre, la loro esperienza al timone del Prima Festival in compagnia di Ema Stokholma.