Isola, Benigno mostra chat con Vladimir: “Ora non starò più zitto”

Oggi si è aperto un nuovo capitolo della diatriba tra Francesco Benigno e Vladimir Luxuria. L’attore è stato espulso dall’Isola dei Famosi, reality a cui aveva preso parte, in seguito ad un’aggressione ai danni di un altro concorrente, Artur Dainese, di cui la conduttrice avrebbe mostrato i filmati qualche puntata fa. Da allora è un continuo botta e risposta tra i due e ieri sera Benigno ha avviato una diretta sul suo profilo Facebook ufficiale dove nuovamente si è scagliato contro Luxuria, mostrando anche alcune chat e messaggi vocali con lei.

Il caso Benigno ha fatto molto discutere nelle ultime settimane e sembra che la diatriba tra lui e Vladimir Luxuria ancora non abbia trovato fine. Ieri sera, difatti, proprio mentre andava in onda la puntata dell’Isola dei Famosi, l’ex naufrago si è scagliato ancora una volta contro la conduttrice rispondendo alle sue ultime dichiarazioni nei suoi confronti. L’attore ha avviato una diretta sul suo profilo Facebook ufficiale, in cui è tornato a parlare dell’accaduto, mostrando anche alcuni audio e chat private.

Francesco Benigno ha esordito il suo discorso dicendo:

Caro Vladimiro non starò più zitto. La bomba sta per essere sganciata così tutti sapranno la verità. Non volevo arrivare a tanto però dopo il tuo video finto e pieno di bugie e ulteriori offese dove hai messo in mezzo mio figlio, ora ti sistemo per bene.

Nel corso della diretta Benigno ha mostrato un filmato in cui Vladimir Luxuria replica alle sue parole e nomina l’attrice Alessandra Di Sanzo che ha recitato con lui in Mary per sempre. Ha poi fatto vedere alcune chat su Whatsapp e fatto ascoltare alcuni messaggi vocali ricevuti dall’attrice da parte della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

In riferimento all’accusa di averle rivolto degli insulti transfobici e l’affermazione di non denunciarlo a causa di suo figlio, l’attore ha successivamente aggiunto:

Questa persona mi ha scagliato contro persone del mondo gay, troppe ne ho dovute cancellare. Me li ha scagliati tutti addosso. Lei mi ha detto che non mi querela per non togliere soldi a mio figlio. Forse farebbe meglio a non prendere il vitalizio e darlo ai poveri, invece di beneficiare di questa cosa. Mi ha scagliato l’odio addosso dicendo bugie.

Benigno si è poi scagliato anche contro un truccatore, che secondo lui avrebbe appoggiato pubblicamente Vladimir Luxuria nello scontro tra loro. Stando alle sue parole, questo avrebbe sparlato della conduttrice dell’Isola in privato ma poi preso le sue difese in pubblico per guadagnare consensi.

Queste le parole dell’ex naufrago in merito:

Io ti ho insultato? E quelli che mi hai fatto tu? Io ho attaccato la tua identità? E tu mio figlio. Poi sotto quel suo video hanno commentato anche artisti più o meno conosciuti. Anche qualche amico comune gay ha commentato, uno in particolare, che ha scritto ‘Brava Vladimir hai detto tutto perfetto’. Questo è un truccatore che conosco. Ipocrita, scrivi pubblicamente a Vladimiro che è stata brava. Ma poi sparli di lei dietro. Appena arrivano i vocali di quello che dite alle sue spalle, poi le scrivete che è stata brava. Spiegagli perché alle spalle fate tutto sto schifo. Perché in pubblico ti nascondi e fai il suo amico, mentre le sparli alle spalle. Niente si fa che tutto si sa caro mio.

Qui di seguito il video della diretta di Benigno:

Gli insulti di Benigno a Luxuria

Recentemente Vladimir Luxuria ha dichiarato di aver ricevuto degli insulti transfobici da parte di Benigno. In seguito a ciò la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha pubblicato un video sui suoi social in cui ha risposto all’attore, sottolineando come le sue parole l’abbiano profondamente ferita. Successivamente ha affermato di non voler procedere sotto il profilo legale nei suoi confronti per non spillargli soldi dato che ha un figlio.