Isola, Vladimir Luxuria replica a Benigno: “Perché non ti denuncio”

Vladimir Luxuria e la replica da applausi a Francesco Benigno. Ma, si proceda con ordine. Il caso più discusso di quest’edizione dell’Isola dei Famosi è stato sicuramente la squalifica di Francesco Benigno. Inizialmente dato come ritirato, il reality ha poi ritrattato, spiegando di aver deciso di cacciare l’attore a seguito di comportamenti ritenuti inappropriati, senza però dare ulteriori dettagli. Al che, Benigno ha iniziato una vera e propria protesta contro il programma, parlando di minacce ricevute dalla produzione e sostenendo di essere stato squalificato ingiustamente.

Dopo settimane di richieste da parte del pubblico, Vladimir Luxuria ha poi finalmente svelato in puntata i video della famigerata lite che ha causato l’espulsione di Benigno. L’ex naufrago è stato coinvolto in una lite con il compagno Artur Dainese, dove ha decisamente esagerato con gli insulti e non solo. Francesco ha anche provato ad alzare le mani contro lo spagnolo, impugnando addirittura un bastone. A questo punto, la produzione è stata costretta ad intervenire, portando via l’attore dall’Isola.

Nonostante le prove schiaccianti, Benigno ha continuato la sua “lotta” contro l’Isola dei Famosi, parlando di video manipolati e rivolgendo parole a dir poco offensive contro la conduttrice del reality, Vladimir Luxuria. L’ex naufrago ha infatti condiviso un’immagine di Vladimir in costume, lasciandosi andare ad esternazioni squallide di natura transfobica. Inizialmente, la Luxuria non ha risposto direttamente all’uomo, ma ha solamente condiviso sui social uno dei commenti di Francesco. Neanche a dirlo, quest’ultimo ha immediatamente contestato, invitando la conduttrice addirittura a chiedergli scusa per aver alimentato un presunto odio nei suoi confronti.

Vladimir Luxuria: “Ecco perché non denuncio Benigno”

Colma di tutto ciò, Vladimir ha finalmente replicato all’attore con grande classe ed eleganza. La presentatrice ha condiviso un video in cui spiega di essere rimasta ferita dagli insulti ricevuti, ma di non avere intenzione di prendere azioni legali contro Benigno per un motivo preciso:

Io ho 58 anni, di insulti ne ho sentiti tanti nella mia vita, mi sono costruita una corazza, eppure non è facile. Ancora oggi certe offese mi fanno male. Ho deciso di non farci l’abitudine e di reagire ogni volta e lo faccio anche questa volta. Lei è andato a intaccare la cosa più preziosa che io ho: la mia identità, la mia dignità. E questo non glielo permetto. Avrei potuto dire queste cose in televisione, con un mezzo potente, e avrei dato a lei la soddisfazione di essere citato in televisione e di avere visibilità. E invece no, lo faccio ad armi pari. Ho maturato una convinzione nella mia vita: le persone che insultano in realtà non stanno definendo le persone che vengono insultate, ma stanno definendo sé stesse. Lei ha definito che tipo di uomo è.

E ancora:

So che se la denunciassi molto probabilmente potrei spillarle dei soldi. Non lo faccio soprattutto per rispetto di suo figlio, perché so che la situazione economica non è florida, quindi non mi va di far pagare a lui cose in cui non c’entra nulla. Il mio unico avvocato sarà, come sempre, la mia coscienza. Adesso lei potrà scrivere quello che vuole sui social. Per me cala il silenzio.

Insomma, una risposta da applausi, che ha messo a tacere le offese fuori luogo e squallide di Francesco Benigno. A questo punto, bisogna capire se l’ex naufrago deciderà di contestare ancora una volta Vladimir Luxuria o se, invece, metterà finalmente un punto a questa vicenda. Tuttavia, considerando gli eventi delle ultime settimane, sembra probabile che l’attore continuerà per un bel po’ con questa diatriba.