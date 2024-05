Isola, Luxuria non si sta zitta e risponde a Benigno: guerra social

All’Isola dei Famosi, a distanza di settimane, il caso Francesco Benigno ancora sta facendo discutere. L’ex naufrago non ha mai accettato di essere stato squalificato e cerca in tutti i modi di avere la ragione. Non solo, dopo aver attaccato molte volte il programma, ora è il turno della conduttrice.

Da qualche giorno infatti Benigno si sta lasciando andare ad offese, spesso anche transfobiche, nei confronti di Vladimir Luxuria. Alludendo al fatto che sia un uomo e che abbia usato escamotage sessuali per ottenere un posto di lavoro. Inizialmente lei ha cercato di ignorarlo, ma poco fa su Instagram ha fatto un annuncio, che sembra quasi una minaccia.

Ha riportato l’ennesimo commento pieno di insulti di Benigno dove dice anche: “Ho anch’io i co**ioni come Vladimiro ma li uso per raggiungere i risultati, non uso il c*lo io“. Così Luxuria lo ha avvertito: non se ne starà zitta. Non è chiaro se affronterà la questione durante la puntata di lunedì 13 maggio o se ciò verrà fatto nelle sedi opportune. Certamente la conduttrice non può rimanere in silenzio dopo offese così pesanti e insinuazioni di pessimo gusto.

Il caso Benigno: l’unica dinamica interessante dell’edizione

Francesco è entrato in gara durante la seconda puntata. Ma poco dopo è stato annunciato il suo ritiro. In quei giorni ci sono state molte comunicazioni contrastanti. Lo stesso Benigno ha negato ciò che era stato detto degli autori. Poi è stato chiarito che, a causa di comportamenti sbagliati, l’attore è stato squalificato.

Questa decisione non gli è mai andata giù, tanto che inizialmente non è voluto ripartire per l’Italia. Ha spesso postato video in cui ha dichiarato di essere la vittima di un sistema che si è approfittato di lui. Ma quando, in puntata, potevano mostrare il famoso filmato incriminato, è stato deciso di non farlo per non “dare insegnamenti sbagliati“.

Ciò ha fatto perdere credibilità al programma, tanto che in molti hanno dato ragione all’attore. Dopo che Benigno è però tornato più volte sulla questione, si è deciso di mostrare il video. A quel punto il motivo della squalifica è stato chiaro a tutti. Ma nonostante Francesco non ci avesse fatto una bella figura, non si è arreso.

Ha fatto dirette su dirette, svelando retroscena e sostenendo la tesi secondo cui questo epilogo era già scritto. Dato che nessuno lo stava più calcolando, soprattutto perché ha perso credibilità, allora ha iniziato ad offendere Vladimir. Ma dopo l’ennesimo insulto, lei ha deciso che non starà più zitta.