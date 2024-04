Isola: Benigno non ci sta, dura replica dopo il video mostrato

Francesco Benigno, poco dopo che Vladimir Luxuria ha mostrato all’Isola dei Famosi il video che lo incastrerebbe, non ci sta, continuando a sostenere di avere ragione.

Durante la puntata del 29 aprile la conduttrice ha deciso di fare dietrofront. Nonostante avesse deciso, con gli autori, che il video incriminato, non sarebbe stato mostrato per non urtare la sensibilità dei telespettatori, dopo le illazioni dell’attore, è stato deciso di far vedere tutto. Le immagini però lo incastrano. C’è stato un forte litigio tra lui e Artur Dainese, fino a quando poi l’attore, preso dall’ira, ha iniziato ad usare le mani, minacciandolo anche con un bastone. Tutti, anche sui social, a quel punto hanno concordato con la produzione: la squalifica è stata doverosa.

Ma Benigno non ci sta e subito dopo ha fatto una diretta su Facebook dove ha minacciato autori e conduttrice ed ha raccontato altri retroscena. Addirittura accusa la produzione di “corruzione“, ovvero dei soldi che lui avrebbe rifiutato per raccontare la sua verità, si parla di 30.000 euro. Non solo, a rincarare la dose c’è la moglie. Secondo lei “il complotto per l’espulsione” c’è stato sin dall’inizio a causa dell’ironia che ha fatto Vladimir sul marito già dal primo giorno. Per questo ritengono che all’attore spetterebbe l’intero compenso pattuito sin dall’inizio.

Benigno nella diretta ha mostrato anche la foto dell’autore che ha montato la clip che lo incastrerebbe. Ha rincarato la dose, minacciando la produzione: li “sp*ttanerà tutti“.

mi piscio addosso la foto dell'autore che monta le clip con tanto di fogli accusato di corruzione questa isola è surreale #isola #isoladeifamosi

Nonostante il video sia chiaro e la squalifica di Benigno è stata doverosa, l’attore continua a sostenere le sue ragioni. Luxuria in puntata gli ha chiesto apertamente di smetterla con guerre inutili. Ma lui non ci sta e ha deciso che farà emergere la sua verità. La storia sicuramente non si chiuderà qui.

Cos’è successo durante la puntata del 29 aprile

Puntata ricca di sorprese grazie ai parenti che hanno deciso di affrontare un lungo viaggio per riabbracciare alcuni naufraghi. Edoardo Stoppa ha dovuto affrontare una prova difficile per salutare la moglie, Juliana Moreira. Ma anche Alvina, Edoardo Franco e Sonny hanno potuto riabbracciare le proprie madri. Ma poi proprio quest’ultimo è stato eliminato.

Protagonisti della puntata i litigi, molte discussioni sia con Pietro Fanelli che ha abbandonato il gioco, ma anche con Khady e Artur. Al televoto ci sono loro, insieme a Marina e Rosanna. Proprio quest’ultima è stata accusata di razzismo ma su ciò Vladimir non è andata troppo a fondo, lasciando la questione un po’ in sospeso. Il leader della settimana è Edoardo Stoppa.