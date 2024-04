Isola dei Famosi 18 6° puntata: nominati, eliminato, stoccate, verità

La sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2024 è iniziata con Vladimir Luxuria che ha annunciato di essere pronta a fare dei chiarimenti. La conduttrice ha precisato di essere stata protettiva fino a ora con i naufraghi. In particolare, Vladimir ha rivelato di voler mostrare il video che dimostra il motivo per cui Francesco Benigno è stato squalificato. Ma prima la padrona di casa ha preferito soffermarsi su coloro che stanno giocando in Honduras.

Il gruppo ha deciso di fare fuori uno dei due Leader. Aras e Artur, con un pareggio, hanno assunto questo ruolo nella scorsa puntata. Ma ecco che alla fine solo l’attore turco ha gestito il ruolo di Leader nelle ore precedenti. Ciò è accaduto perché i naufraghi hanno scoperto che Artur teneva per sé gli spray anti zanzare. Molti si sono ribellati di fronte a questa sua azione e alla fine anche Khady è stata incolpata. “Questo mi fa schifo. Mettere le cose degli altri nella borsa è rubare”, ha tuonato stasera in diretta Joe Bastianich.

Artur ha spiegato di aver messo nella sua borsa gli spray durante la prima settimana e che tre giorni fa Aras gli aveva chiesto di poterli usare. Bastianich è diventato una furia e ha fatto presente che Artur non lavora in squadra. Sonia Bruganelli crede che il gruppo abbia approfittato della situazione per allontanare il naufrago.

Edoardo Franco ha attaccato Khady, facendo notare che già nei giorni scorsi aveva negato di aver mangiato il cibo dei cameraman, mentendo. La puntata è andata avanti con una clip che ha mostrato Sonny e Khady denunciare la presenza di un gruppo unito che si scaglia contro un unico naufrago. I due credono che ogni settimana questi concorrenti, alleati, se la prendano con un “nemico” scelto.

Della stessa opinione è anche Daniele. A questo punto, stasera Vladimir ha voluto sapere i nomi di questi naufraghi. La concorrente ha citato: Greta, Samuel, Aras, Joe, Edoardo e Matilde. Valentina si è unita agli attacchi contro questo gruppo, in particolare Greta ed Edoardo Stoppa.

Isola dei Famosi: Stoppa e Juliana conquistano, la sfida di cucina

Nel corso della sesta puntata, è arrivato il momento di parlare del ritiro di Pietro Fanelli, il quale si è lasciato andare a un particolare discorso in diretta, con tanto di stoccata al reality. Subito dopo, Vladimir ha dato inizio alla sorpresa per Edoardo Stoppa. Per lui è giunta in Honduras la sua Juliana Moreira. Ma il naufrago è stato messo di fronte a una scelta difficile: vedere la sua amata o tenere il riso assicurato al gruppo.

Non appena ha saputo questo dettaglio, Juliana non ha trattenuto le lacrime, convinta che Edoardo non avrebbe mai potuto togliere ai suoi compagni il cibo. “30 secondi glieli regalo a Edoardo, vada come vada”, ha assicurato Vladimir.

Ogni minuto trascorso con lei, a parte i 30 secondi iniziali, Stoppa avrebbe tolto 500 grammi di riso all’intero gruppo. Edoardo ha chiesto a Juliana cosa avrebbe dovuto fare e lei gli ha consigliato di preferire il riso. Alla fine Vladimir ha deciso di regalare altri 30 secondi a Stoppa, ovvero un minuto intero per riabbracciare Juliana. Commossa lei l’ha dovuto lasciare andare dopo 30 secondi.

Un momento speciale, durante il quale hanno dimostrato di essere altruisti e per nulla egoisti. Entrambi non hanno trattenuto le lacrime, conquistando il pubblico. Intanto, Rosanna ed Edoardo Franco si sono sfidati in una prova di cucina, con il giudice Joe Bastianich. Gli altri concorrenti si sono dovuti schierare, dividendosi così in due gruppi. Solo chi ha indovinato lo chef vincente ha potuto mangiare la pasta.

Dalla parte di Rosanna si sono schierati Stoppa, Artur e Aras. Dalla parte di Edoardo si sono schierati Samuel, Matilde, Greta, Khady, Sonny, Valentina, Marina e Alvina. Joe ha dovuto giudicare il piatto senza sapere il nome dello chef. Bastianich ha eletto vincitore Edoardo Franco. Il gruppo che aveva scommesso su di lui ha potuto mangiare la pasta.

Vladimir ha perso le staffe vedendo Samuel perdere troppo tempo a mangiare la pasta. Ha mangiato tantissimi spaghetti, lasciando poco tempo agli altri. Alla fine Alvina ha mangiato poca pasta.

Isola: Daniele stronca Bruganelli, l’eliminato e Benigno

La puntata de L’Isola dei Famosi in onda il 29 aprile è andata avanti con un’altra sorpresa. Alvina, Edoardo Franco e Sonny hanno avuto la possibilità di salutare le loro mamme. Prima Vladimir ha chiuso il televoto. In questa fase, in attesa di scoprire il risultato, la conduttrice ha parlato di Daniele e del suo ritorno dopo alcuni accertamenti medici. Sonia Bruganelli l’ha accusato di fingere e lui non ha reagito bene:

“La genialità non l’ho trovata nelle tue parole. Non sono pagato per parlare di te. Io mi sto ubriacando per sopportare il dolore che provavo prima di venire qui”

Bruganelli non ha avuto modo di replicare, in quanto Vladimir ha dovuto concentrarsi su un altro blocco, quello dedicato a Francesco Benigno. Finalmente è stato mandato in onda il video che spiega cos’è accaduto e perché è stato squalificato. Il pubblico che l’ha difeso è rimasto deluso da queste immagini.

Successivamente Alvina, Edoardo e Sonny hanno avuto la possibilità di riabbracciare le loro mamme e di scoprire che passeranno la notte con loro in Honduras. Poi è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: l’eliminato è stato Sonny con il 9% (Joe 49%, Khady 17%, Rosanna 15%, Daniele 10%).

In questa puntata, Vladimir Luxuria si è ritrovata a parlare con Peppe Di Napoli, presente in studio sebbene si sia ritirato. Il pescivendolo ha spiegato di aver lasciato il gioco per amore, per tornare da sua moglie. “Non c’è anche il fatto che non ce la facevi più?”, ha chiesto la conduttrice curiosa. Peppe ha negato, continuando a sottolineare di aver abbandonato per tornare dalla sua famiglia.

Isola dei Famosi, nomination sesta puntata: chi c’è al televoto

La serata è andata avanti con Samuel Peron, che in lacrime ha avuto la possibilità di parlare a distanza con suo padre, presente in studio. Intanto, da stasera è tornato a essere un Leader Edoardo Stoppa. Nessuna immunità per gli altri naufraghi, che hanno iniziato le nomination. Stasera, anziché fare un nome, i concorrenti hanno dovuto nominare due compagni. Al televoto sono finiti Khady, Artur, Rosanna e Marina.

Durante le nomination, è uscito fuori che Rosanna avrebbe riservato a Khady degli insulti razzisti. Vladimir ha chiesto spiegazioni direttamente a Rosanna, la quale ha smentito. In quanto Edoardo Stoppa ha rinunciato a trascorrere qualche momento in più con Juliana Moreira per evitare di perdere il riso per tutto il gruppo, la conduttrice gli ha permesso di godersi una cena con lei.