Isola, Pietro Fanelli va via: diventa un “Messia” e smonta il reality

Vladimir Luxuria stasera a L’Isola dei Famosi 2024 ha deciso di fare chiarezza sui ritiri avvenuti in queste settimane, iniziando da quello di Pietro Fanelli. Dopo aver superato la sua missione sull’Isola Segreta, il Poeta ha scelto inaspettatamente di abbandonare il gioco. Per affrontare questo discorso, Vladimir ha avuto la possibilità di poter parlare direttamente con Pietro, al quale la produzione dopo il ritiro ha chiesto di aspettare la messa in onda di stasera prima di lasciare in Honduras.

Luxuria ha inizialmente mandato in onda la clip che ritrae gli ultimi giorni di Fanelli come naufrago. Pietro ha litigato con tutti dopo la sua missione di tre giorni sull’Isola Segreta. Marina l’ha difeso, facendo presente che probabilmente si è solo difeso dagli attacchi. A questo punto, è tornato in scena Fanelli, il quale si è lasciato andare a un lungo discorso:

“Io mi stavo ammalando, ero in posto punito da Dio. Non riuscivo a sostenere questo disturbo mentale, è uscito il peggio di me. C’erano degli animali con delle telecamere che mi torturavano giorno e notte, come delle mosche. L’ultimo giorno in solitudine ho sentito una voce, che mi diceva: bevi la luce e fuggi. Ci tengo a dire una cosa al popolo italiano, fuggite dalle città e andate in luoghi di poesia”

Non è finita qui. Pietro ha replicato a Vladimir e all’intero reality:

“Io sono stato pagato, ho recitato, ho intrattenuto. Cosa dovevo fare? Sono stato creduto, quindi ho recitato bene. Tutti hanno fatto peggio di me”

Vladimir Luxuria ha prontamente risposto a Fanelli, il quale fino all’ultimo istante ha portato avanti il suo personaggio: “Ha parlato il Messia!”. Quando Pietro ha iniziato a lamentarsi, dicendo di aver intrattenuto il pubblico in quanto è stato pagato dal programma, la conduttrice non ha trattenuto il suo disappunto: “Ma te l’ha ordinato il medico di andare a L’Isola?!”. Alla fine Vladimir ha salutato Pietro, ricordandogli che non è “l’eroe dei due mondi”. La conduttrice ha citato alcuni ex concorrenti delle passate edizione che hanno vissuto dei giorni soli.

Pietro non ha ceduto neanche un attimo. Anche nelle scorse puntate, il Poeta ha dato il meglio di sé arrivando a sganciare attacchi al programma. Si può dire che, sebbene abbia già abbandonato il gioco, Fanelli resta uno dei protagonisti di questa edizione. Di sicuro era in grado di creare tensioni in Honduras, ma anche di lasciare tutti di stucco con le sue rivelazioni in diretta e durante le giornate trascorse con il gruppo.

Sin da subito Fanelli è apparso come un concorrente difficile da gestire. Dopo aver discusso per l’ennesima volta con i suoi compagni d’avventura, ecco che il Poeta ha spiazzato nuovamente tutti, questa volta lasciando il gioco. La sua uscita di scena è avvenuta nel corso della sesta puntata, in diretta. Pietro è andato via su una barca, per tornare in Italia dopo questa difficile esperienza.