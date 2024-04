Isola, arriva il video su Benigno: arrivati alle mani. Prova lampante

È arrivato il momento della verità a L’Isola dei Famosi 2024: nella sesta puntata è andato in onda finalmente il video tanto atteso su Francesco Benigno. Facendo il punto della situazione, l’attore palermitano è stato espulso dal programma per un motivo che finora non era mai stato precisato. Una volta uscito dai giochi, l’ex naufrago ha dato vita a un caso misterioso, condividendo una serie di video sui social network con cui accusava il reality di averlo squalificato per nulla.

Vladimir ha ripreso il discorso nelle scorse puntate, sottolineando di non voler mostrare il video, che ritrae Benigno in atteggiamenti in contrasto con il regolamento, per rispetto sia a lui che al pubblico. La produzione e la conduttrice avranno di sicuro notato l’insistenza da parte dei telespettatori, che hanno preteso sin da subito questo video, in quanto si tratta di un reality show. Per placare le polemiche, ecco che hanno deciso di mandare in onda il video tanto richiesto.

Vladimir ha subito chiarito che Benigno ha avuto un atteggiamento che andava contro le regole del programma. La conduttrice ha fatto presente che il diretto interessato ha messo in dubbio il lavoro svolto dal programma, condividendo vari video sui social network. A questo punto, ecco che Luxuria a L’Isola dei Famosi 2024 ha mandato finalmente in onda il video che ritrae Benigno che litiga con Artur, mentre Joe Bastianich ed Edoardo Stoppa cucinano. Ecco le parole dell’attore contro il compagno d’avventura:

“Il pesce? Sei dovuto venire qua per prenderlo. Non vedo l’ora che arriva giovedì, così te ne torni da dove sei venuto. Dietro le spalle dici le cose. In Sicilia quelli come te si chiamano quaquaraqua. Non vali niente e vuoi dire alle persone cosa fare. Ti strofini con le persone più famose. Sei un cafone nato e così rimarrai per tutta L’Isola. Finto fighettino. Se mi raccontano di nuovo che dici cose dietro le spalle, poi ti vengo a dare le risposte io. Sei un coso inutile. Vai vai a me non lo dici”

Poi è possibile vedere Benigno avvicinarsi ad Artur, il quale per creare un distacco posiziona la sua mano tra loro. Ma questo non basta, perché l’attore toglie la mano del modello colpendola. A sua volta, Artur ha tentato di difendersi e alla fine arrivano alle mani. Il video parla chiaro e mostra Benigno furioso mentre impugna un bastone. La produzione chiaramente non ha potuto ovviamente chiudere un occhio.

A dividere i due litiganti ci pensa Daniele, il quale chiede a entrambi di calmarsi. Ma a detta del pubblico, sebbene a un certo punto Artur si difenda, è Benigno la persona che ha effettivamente usato le mani. D’altronde il video mostra Francesco mentre dà inizio a questo acceso confronto alzando appunto le mani su Artur per primo. Allo stesso tempo, molti telespettatori hanno presenti che Artur ha provocato Benigno e che la brutta figura alla fine l’hanno fatta entrambi. Dopo la messa in onda del video tanto atteso, Vladimir si è rivolta direttamente a Benigno:

“So che mi stai guardando. Francesco tu sai quanto ci tenessi alla tua presenza, sai quanto fossi presa dal tuo passato. Tu in questi giorni mi hai anche preso in giro. Io voglio darti un consiglio da amica, cerca di andare a fondo alla tua aggressività, farà bene a te e alla tua carriera”

Tanti telespettatori che avevano preso le difese di Benigno sono rimasti delusi da questo video, in quanto erano convinti che in realtà non fosse accaduto niente di che. Il filmato è disponibile sulla pagina ufficiale dedicata al programma su Mediaset Infinity.