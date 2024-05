Acchiappatalenti: Milly e i cambi non vincenti, web: “Solita caciara”

Questa sera su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata dell’Acchiappatalenti, il nuovo talent condotto da Milly Carlucci. L’inizio non ha convinto, infatti la trasmissione non è stata premiata negli ascolti e sul web è stata commentata negativamente. Nonostante le novità introdotte questa sera la situazione non è cambiata ed il programma continua a non convincere il pubblico. Scopriamo insieme cos’è che secondo i telespettatori proprio non funziona.

L’Acchiappatalenti proprio non riesce a decollare. La prima puntata, andata in onda venerdì scorso, non ha difatti ottenuto i risultati sperati in fatto di ascolti. Il pubblico ha trovato il format poco originale, avendo riscontrato molte similitudini con altri programmi, e troppo confusionario. Anche Selvaggia Lucarelli, storica giurata di Ballando Con Le Stelle al fianco della conduttrice Milly Carlucci, non è rimasta convinta e ha commentato negativamente la trasmissione. Per questa seconda puntata sono stati apportati alcuni cambiamenti, come ad esempio la possibilità di votare per il proprio talento preferito attraverso un like sui social, tuttavia il programma ancora fatica ad ottenere i consensi da parte dei telespettatori.

Cosa non ha convinto: i commenti sul web

Ancora una volta il pubblico da casa ha commentato sul web in maniera negativa, sottolineando cosa secondo lui proprio non funziona. Il primo problema dell’Acchiappatalenti è proprio la struttura del format, considerata da molti come confusionaria. Inoltre è stato definito un programma noioso e poco coinvolgente, tanto da spingere a cambiare canale. Insomma, nonostante i cambiamenti apportati, il nuovo show di Milly Carlucci proprio non riesce a convincere.

Qui di seguito riportiamo alcuni dei commenti comparsi su X (ex Twitter):

Inoltre il pubblico ha sottolineato come a suo parere la giuria dia voti senza un criterio logico e che spesso le motivazioni fornite non abbiano né capo né coda.

Qui di seguito qualche commento a riguardo:

Oltre alla somiglianza con altri format, poi, i telespettatori hanno evidenziato come molti dei talenti presentati siano in realtà già stati in altre trasmissioni simili e, di conseguenza, si tratti di volti già noti. Questo aiuterebbe gli Acchiappatalenti nella loro scelta, togliendo un po’ il senso alla trasmissione stessa. Era già capitato con Antonio Vaglica che ha vinto la prima puntata e anche questa sera ci sono stati talenti già visti altrove.

Insomma l’Acchiappatalenti non avrebbe apportato nessuna novità nel panorama televisivo italiano e continua a convincere.

L’unica nota positiva

Nonostante nel complesso la trasmissione non sia piaciuta neppure questa sera, c’è stata una nota positiva. Il pubblico ha difatti apprezzato particolarmente la decisione di Milly di portare sul palco di Rai 1 tre cantanti trasgender, soprattutto nella giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.

Purtroppo, però, nessun Acchiappatalenti le ha scelte per la propria squadra, cosa che non è stata gradita dagli spettatori.