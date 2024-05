Lucarelli stronca l’Acchiappatalenti: cos’ha detto sullo show di Milly

Venerdì 10 maggio è andata in onda la prima puntata del nuovo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, l’Acchiappatalenti. Quest’ultimo ha fatto parecchio discutere, non ottenendo neppure il risultato sperato in fatto di ascolti. E se il pubblico da casa non ha apprezzato, in ugual modo il programma non ha convinto neppure Selvaggia Lucarelli. La giornalista si è difatti scagliata in un tweet contro la trasmissione, sottolineando cosa secondo lei proprio non funziona. Scopriamo insieme cosa ha detto nel dettaglio.

La scorsa settimana ha preso il via il nuovo talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che permette a talenti di ogni tipo di mostrare di cosa sono capaci e farsi conoscere. Gli “acchiappatalenti” Francesco Paolantoni, Teo Mammucari, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara devono aggiudicarsi quelli che reputano più adatti alla loro squadra, convincendo poi i giudici Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Simona Ventura a votare per loro. Subito, però, qualcosa del programma non ha convinto. Troppe le similitudini con altri format e l’idea, nel complesso, è stata ritenuta debole dai telespettatori che non l’hanno premiata in fatto di ascolti. Anche Selvaggia Lucarelli, da sempre al fianco di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, ha voluto dire la sua in merito alla trasmissione, stroncandola completamente.

Lucarelli stronca l’Acchiappatalenti

Sebbene abbia fatto notare come il 17% di share ottenuto non sia un risultato poi così negativo, la giornalista ha evidenziato cosa secondo lei non ha funzionato all’interno del programma. In particolare il giudice di Ballando con le stelle ha sottolineato come proprio la vincitrice dell’ultima edizione del dancing show, Wanda Nara, si sia mostrata come un pesce fuor d’acqua. Inoltre ha ironizzato sul fatto che Sabrina Salerno, chiamata come aiutante nel numero di magia di un giovane mago, non sia riuscita ad aprire neppure un pennarello. La showgirl, nella stessa esibizione, ha anche spoilerato i colori usati per colorare diverse parti di un omino ed il numero consisteva proprio nell’indovinare quest’ultimi da parte del mago! Selvaggia ha anche parlato dei talenti in gara. In particolare ha commentato come alcune esibizioni non fossero all’altezza, puntando il dito in particolar modo contro l’uomo Pulcino (prima Bruco).

Qui di seguito quanto pubblicato da Lucarelli su X (ex Twitter) in merito al programma: