Affari Tuoi, esordio De Martino: il web lo boccia “Amadeus manchi!”

Questa sera è andata in onda su Rai 1 la prima puntata della nuova stagione di Affari Tuoi che ha segnato l’esordio alla conduzione di Stefano De Martino, sostituto di Amadeus. Oltre al cambio presentatore, il format ha presentato alcune novità. Scopriamo come hanno reagito i telespettatori a riguardo, se De Martino è riuscito a vincere il confronto con l’ex conduttore e cosa non ha convinto nello specifico.

La nuova edizione di Affari Tuoi era davvero attesissima, non solo perché si tratta di uno dei game show più amati ma anche per la curiosità di vedere all’opera il nuovo conduttore Stefano De Martino. Quest’ultimo ha preso il posto dello storico Amadeus e con il suo arrivo sono stati apportati anche alcuni cambiamenti al format. C’è stato un po’ un ritorno alle origini. Si è difatti deciso di riportare i vecchi pacchi in cartone ed il telefono con la cornetta. Ma tutte queste novità avranno convinto il pubblico?

Sembra che l’esame sia stato superato soltanto in parte. La scelta di tornare ai pacchi di cartone, difatti, sembra aver diviso un po’ i telespettatori. C’è chi ha apprezzato il ritorno al passato e chi, invece, ha letto la decisione come un tentativo di cancellare totalmente l’operato e lo spirito di Amadeus.

Di seguito i commenti più significativi:

Anche la conduzione di Stefano De Martino sembra non aver convinto appieno tutti. In molti, difatti, hanno sottolineato la differenza con l’ex conduttore. Sul web sono stati in tanti a commentare definendosi nostalgici verso Amadeus. In particolare hanno evidenziato come, rispetto alla vecchia conduzione, quella di De Martino si sia mostrata più lenta e priva di siparietti divertenti come quelli che caratterizzavano le vecchie puntate con lo storico conduttore. Inoltre molti hanno avuto l’impressione che Stefano fosse un po’ spaesato, probabilmente perché emozionato per la prima puntata.

Qui riportiamo alcuni dei commenti più significativi comparsi su X (ex Twitter) in merito:

Se i più l’hanno criticato, c’è stato tuttavia anche chi ha apprezzato e ha sottolineato il potenziale di De Martino.

Di seguito qualche commento:

Forse Stefano ha soltanto bisogno di qualche puntata per ingranare. In fondo oggi era la prima ed aveva bisogno di rompere il ghiaccio! Chissà se, andando avanti nelle puntate, riuscirà a conquistare anche lui il pubblico come Amadeus!