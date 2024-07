Affari Tuoi, promo con De Martino: “Sì, sono io”. Il web si divide

È ormai ufficiale: Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore di Affari Tuoi. Tra poco più di un mese ci sarà il grande debutto del nuovo conduttore, che raccoglie un’eredità molto importante. Infatti, oltre alla solida storia della trasmissione, il game show con Amadeus ha raggiunto ascolti record, diventando nella scorsa stagione televisiva il programma più seguito dell’intero palinsesto generalista. Dunque, per iniziare ad abituare il pubblico al ‘cambio di guardia’, la Rai ha deciso di diffondere già il primo spot promozionale con Stefano De Martino.

In queste ore, è stato infatti mandato in onda il primo promo ufficiale, dove appare De Martino alle prese con il famoso Dottore. Nel video, si vede l’ex ballerino nello studio dello show con il pacco storico, usato prima dell’arrivo di Amadeus, mentre alza la cornetta del famoso telefono rosso per parlare con Il Dottore. “Pronto… come chi è?”, esordisce l’ex allievo di Amici. Dopodiché, conferma il cambio di guarda e conclude lo sketch con la famosa frase del quiz game: “Eh si, è confermato, sono io. Va bene, la aspetto. La ringrazio e vado avanti, arrivederci”.

Pochi giorni fa, il conduttore ha parlato per la prima volta di questa nuova sfida alla presentazione dei palinsesti Rai, rivelando le prime novità che ci saranno nello storico game show. Reduce da un successo straordinario con la guida di Amadeus, Stefano non intende rivoluzionare il format, così da non destabilizzare i fedelissimi spettatori del programma. Tuttavia, ci saranno dei piccoli cambiamenti: torneranno i pacchi ‘tradizionali‘, ovvero la classica scatola celeste, chiusa con un laccio e sigillata con la ceralacca rossa; inoltre, De Martino ha deciso di introdurre l’opzione delle due carte nel gioco.

Di cosa si tratta? Nel corso della puntata, il presentatore potrà dire al concorrente, per conto del Dottore, di scegliere tra due carte coperte. In una, si nasconde l’opzione “Cambio“, mentre nell’altra quella dell'”Offerta“. Dunque, con la prima opzione il giocatore dovrà scegliere se continuare con il proprio cambio o optare per un altro; mentre, con la seconda, ci sarà un’offerta del Dottore da valutare.

Ad ogni modo, il vedere De Martino per la prima volta alle prese con i pacchi di Affari Tuoi ha scatenato reazioni diverse nel mondo del web. Da un lato, ci sono gli spettatori affezionati ad Amadeus, che non sono ancora pronti a vedere questo cambio di guardia. Secondo questi ultimi, l’ex di Belen non potrà mai rimpiazzare il ‘vuoto‘ lasciato da Ama e la Rai avrebbe fatto una scelta troppo rischiosa con un conduttore ancora inesperto.

D’altro canto, molti sembrano apprezzare l’ex ballerino, che è riuscito a conquistare una vasta schiera di fan tra le nuove generazioni. Molti sostengono che il successo di “Stasera tutto è possibile” sia dovuto al grande carisma di Stefano, che negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo di rilievo in televisione grazie al suo talento. I più giovani sembrano aver preso sotto la propria ala l’ex ballerino, come dimostrato dai numerosi commenti o tweet a suo favore. A questo punto, tra sostenitori e detrattori, non resta che attendere il prossimo 2 settembre per vedere De Martino finalmente all’opera.