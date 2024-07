Affari Tuoi di Amadeus, De Martino inizia a smantellare: le 2 novità

Stefano De Martino, chiamato a sostituire Amadeus ad Affari Tuoi, sa bene che non è il caso di rivoluzionare il format. Ma sa anche che il pubblico, visto il cambio di conduzione, si aspetta qualche novità. E infatti il presentatore campano sta lavorando su questo doppio binario: da un lato punta a conservare l’impostazione classica del quiz show, dall’altro a inserire qualche variazione inedita. DavideMaggio.It ha fatto sapere che sicuramente ci saranno due cambiamenti. Uno riguarda un aspetto puramente estetico, l’altro invece è una alternativa in più da proporre ai concorrenti.

Il 2 settembre, ossia la data in cui Affari Tuoi tornerà in onda su Rai Uno, non è così lontano. Le aspettative e le pressioni su De Martino sono molte anche perché non si tratta di un programma qualunque, bensì di quello più visto nell’intero palinsesto generalista (in media nell’ultima stagione ha incollato davanti al piccolo schermo 5/6 milioni di italiani ogni giorno).

Affari Tuoi, si torna ai pacchi ‘classici’

Per quel che concerne la novità estetica, ecco la riproposizione del pacco ‘tradizionale’, cioè quello che c’era prima del pacco inserito un anno fa da Amadeus. Vale a dire che sarà riutilizzata la classica scatola celeste, chiusa con un laccio e sigillata con la ceralacca rossa. ‘Ama’, nel 2023/24, aveva apportato un cambiamento, proponendo un pacco ‘moderno’ colore blu elettrico con chiusura trasparente.

Non ci sarà alcuna differenza invece sul numero dei pacchi. Saranno sempre 20, in rappresentanza delle 20 regioni italiane. Nessun cambio anche sul valore di essi, si andrà sempre da 0 a 300.000 euro. In alcune scatole eventualmente potrebbero essere messi degli oggetti. Quanti oggetti ci sono in palio non è dato saperlo, così come la posizione nel tabellone, che può cambiare di giorno in giorno.

Laddove un partecipante dovesse a fine puntata conquistare un oggetto e non dei soldi, la Rai verserà l’equivalente in gettoni d’oro del valore dell’oggetto stesso. Questa regola già c’era lo scorso anno, ma non fu mai utilizzata da Amadeus. De Martino potrebbe rispolverarla, anche se non è detto che lo faccia.

L’opzione delle due carte

La seconda novità riguardante il meccanismo del gioco è quella delle due carte. Nel corso della puntata, il conduttore partenopeo potrà dire al concorrente, per conto del Dottore, di fare una scelta tra due carte coperte. Cosa si nasconde?

In una si cela l’opzione “Cambio”, nell’altra l’opzione “Offerta”. Se si pesca “Cambio” si dovrà scegliere se continuare ad avere fiducia nel proprio pacco o se cambiarlo con un altro, se si becca “Offerta” ci sarà appunto un offerta del dottore da dover valutare. Le due carte coperte saranno date dal notaio a inizio partita e naturalmente saranno identiche sul retro.