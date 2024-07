Stefano De Martino ad Affari Tuoi? Delogu: “Vi dico cosa penso”

Stefano De Martino sarà il conduttore di Affari Tuoi. Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata l’investitura ufficiale della Rai nel corso della presentazione dei palinsesti presentati il 19 luglio. A raccogliere la pesantissima eredità lasciata da Amadeus, emigrato a Discovery, sarà proprio il rampante conduttore napoletano. C’è tantissima attesa di vederlo all’opera, anche perché per lui sarà una sfida che vale una carriera: è il primo impegno sulla rete ammiraglia e le aspettative sono alle stelle. Anche perché non è che sia proprio un programmino da poco quello che gli è stato affidato. Trattasi dello show più visto dell’intero palinsesto generalista.

A commentare lo sbarco nel quiz show di De Martino ci ha pensato anche Andrea Delogu, che, nelle scorse ore, tramite una storia Instagram, ha detto la sua. La conduttrice conosce assai bene Stefano. In passato è pure finita al centro di un roventissimo gossip con lui: si è sussurrato che avesse una tresca con l’aitante ex allievo di Amici. “Solo un amico”, ha ribattuto Delogu che ha sempre detto di sentire frequentemente il collega proprio per via del bel rapporto umano che ha con lui. Ebbene? Come lo vede ad Affari Tuoi? “Lo vedo incredibilmente bene. Non vedo l’ora di vederlo a inizio settembre. Mi fa morire dal ridere quando ci si mette, chissà cosa combinerà?”.

Naturalmente Delogu tifa per l’amico che è pure finito al centro di un chiacchiericcio fastidioso da quando si è saputo che è stato piazzato al posto di Amadeus. Qualcuno ha sussurrato che abbia avuto il programma perché amico di Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia. Davvero i due hanno un’amicizia? E se così fosse, davvero tale legame avrebbe portato De Martino in sella ad Affari Tuoi?

Al di là dell’amicizia con la signora Arianna, ci sono dei fatti da considerare: gli show condotti da Stefano su Rai Due in questi anni sono andati molto bene e lui ha la stoffa nazional popolare. Amicizia o no, nella sua situazione è più che normale che ci sia stata una promozione alla luce dei brillanti risultati ottenuti. Discorso differente, ad esempio, rispetto a quello di Pino Insegno. Le sue trasmissioni non sono andate un granché bene, eppure avrà uno show in prime time nella prossima stagione. Ecco, in questo frangente i sospetti sulle ‘amicizie’ sono più che leciti.