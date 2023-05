“Ho la mania del controllo e organizzo la mia vita nei minimi dettagli. Al mattino devo sempre sapere cosa mangerò la sera, sennò mi sento male. Sul set arrivo all’alba, pure prima del trucco e parrucco. Lo so, ho dei seri problemi, ma sono fatta così”. Ha risposto così Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica romagnola, quando la giornalista del Corriere della Sera l’ha paragonata a Furio, il personaggio con la mania della pianificazione di Bianco, rosso e verdone. Ricordando il passato con l’ex marito Francesco Montanari, la Delogu ha parlato della sua attuale vita sentimentale, lasciandosi anche andare a un toccante riferimento al rapporto con Stefano De Martino, uno dei suoi migliori amici.

La separazione da Montanari e il supporto di Stefano de Martino

Un’impronta tutta sentimentale quella dell’intervista del Corriere della Sera ad Andrea Delogu. Parlando del matrimonio della conduttrice con Francesco Montanari la giornalista ha voluto ricordare un particolare momento della cerimonia, durante il quale la sposa cantò al futuro marito T’appartengo di Ambra. “Era un flash mob al momento delle promesse nuziali. Francesco ha riso, l’abbiamo cantata tutti in coro. Volevo mettere allegria per non piangere di commozione. La torta era un profiterole, lo abbiamo mangiato con le mani, solo che lui, mentre cercava di imboccarmi, è scivolato e me lo ha spalmato in faccia”.

Come tutti sanno però il matrimonio non andò a buon fine e, dopo appena cinque anni di unione, i due si separarono nel 2021: “Restano bei ricordi, anche da ex siamo legati, sono felice di aver passato una parte di vita con lui e grata di averlo incontrato. Certo è stata dura ammettere che l’amore era finito, che non era per sempre. Sul momento pensi che il dolore sia troppo forte, che non ce la farai a superarlo, invece poi ritrovi un tuo equilibrio e riprendi a vivere.”

La Delogu ha poi colto l’occasione per ricordare una persona la cui presenza è stata di fondamentale importanza nel momento della separazione: l’amico, Stefano De Martino. “Persona stupenda, solare. Mi è stato vicino quando mi sono separata e avevo il cuore spezzato, mi ha aiutato a capire che comunque le cose vanno avanti. Non ci vediamo spesso, ma faccio il tifo per lui e lui per me.”

Il presente con Luigi Bruno

Recentemente la conduttrice ha ritrovato l’amore grazie all’attuale compagno, il giovane modello Luigi Bruno. “Ci siamo conosciuti due anni fa su Instagram, mi ha scritto lui per primo, ero single. Mi ha corteggiato molto, rispondevo gentile, niente di più, però lui non mollava. Ci scambiavamo messaggini. E abbiamo scoperto di essere tutti e due appassionati degli anni Ottanta.”

I due condividono una differenza d’età di ben 16 anni. Inizialmente, come affermato dalla conduttrice stessa, il fatto che il compagno appartenesse a una generazione diversa dalla sua ha rappresentato un problema per lei. Invece per il modello quello dell’età non è mai stato un ostacolo. “All’inizio sì, siamo strutturati per pensare in un certo modo. Per lui invece non è mai stato un problema e ora non lo è più nemmeno per me. Se mi fanno battute, ci rido. Quando ci hanno paparazzato insieme ed è uscita la notizia, qualcuno mi diceva: “Eh, ma attenta che poi finisce, vedrai che ti lascia”. E io: “Guarda che è finita pure con mio marito e avevamo la stessa età”. Ormai non mi accorgo nemmeno che è più piccolo, quando lo vivi è diverso, non ci fai più caso.”

La differenza generazionale però alcune volte si fa sentire: “Luigi ama andare in discoteca all’una e rientrare alle sei del mattino, io non più. Me ne vado a letto a un’ora decente ma va bene così, non bisogna per forza fare tutto insieme, ognuno deve avere la propria libertà”. Nonostante ciò a detta della conduttrice sono molte le passioni che li accomunano: una tra tutte l’adorazione per il film Dirty Dancing. “È stata la prima cosa che ci ha unito”.

L’infanzia a San Patrignano e la “prima volta”

Infine, parlando dell’infanzia di Andrea Delogu, la giornalista ha fatto riferimento a San Patrignano, luogo in cui la conduttrice ha vissuto fino all’età di 10 anni. Il ricordo più bello di quel luogo è rappresentato dai pomeriggi passati a giocare con i suoi amici in totale spensieratezza: “Nessuno chiudeva mai a chiave la porta. E avevo sempre altri bambini con cui giocare, senza bisogno di essere accompagnata, erano già lì.”

A conclusione dell’intervista la conduttrice ha ricordato di quella volta in cui, all’età di 14 anni, salì sul suo primo palco: “A Rimini, in piazza Malatesta, c’era un concerto di Cristina D’Avena. Cercavano qualcuno che annunciasse al microfono che lo show stava per cominciare. “Vengo io”, mi lanciai. Nell’istante in cui ho sentito rimbombare la mia voce ho provato un’emozione fortissima. E pensai: io voglio fare questa cosa qui».