Andrea Delogu ‘urla’ su Twitter di voler bene un “casino” e al collega Stefano De Martino. Qualcuno, però, non avrebbe gradito un granché il gesto d’affetto. E quel qualcuno sarebbe Belen Rodriguez. Giovedì 4 agosto, in prime time su Rai Due, è andata in onda l’ultima puntata del Tim Summer Hits, presentato egregiamente dal tandem De Martino – Delogu. I due, oltreché essere affiatati sul palco, lo sono anche nella vita privata. Infatti condividono una ferrea amicizia. Qualcuno, in passato, ha sussurrato di una presunta liaison, smentita in diversi frangenti dai diretti interessati. Quando trapelò la voce, Stefano era single. Ora non lo è più, visto che, come è arcinoto, è tornato a fare coppia con la modella argentina. Dunque?

Dunque, si mormora che Belen sia piuttosto gelosa di Andrea. Quest’ultima, nelle scorse ore, ha scritto un post tutto zucchero e miele per Stefano. “Posso dire Stefano DM TVB un casino, ma dirlo forte?”, ha cinguettato su Twitter, postando un video in cui la si vede al Tim Summer Hits impegnata in una spassosa gag con il collega mentre stavano presentando il cantante Alvaro Soler. “Non esiste estate senza di lui (Soler, ndr)…”, ha detto Delogu. “E puoi dirlo forte”, l’eco di De Martino. A questo punto Andrea, simpaticamente, ha urlato: “NON ESISTE ESTATE SENZA DI LUI”. “E puoi dirlo piano”, il commento di Stefano, che ha invitato sorridendo l’amica a non alzare la voce. Prendendo spunto da tal siparietto, la Delogu ha scritto quel “TVB” gigante su Twitter.

The Pipol Gossip ha scavato un poco più a fondo sulla questione e ha notato che su Instagram Delogu segue Belen, ma non avviene il contrario. Nei giorni scorsi si è parlato di una forte gelosia da parte dell’argentina verso Andrea. Questa notizia, legata all’indifferenza della Rodriguez sui social nei confronti della collega che invece si spende in “TVB” a caratteri cubitali per De Martino, potrebbe essere la riprova del ‘gelo’ che la stessa Rodriguez pare nutrire per Delogu.

E non è finita qui: secondo Dagospia, il fatto che Belen di recente abbia ripreso a pubblicare scatti romanticissimi con De Martino, è la conferma che voglia lanciare messaggi a una donna che teme. Il portale diretto da Roberto D’Agostino non ha fatto il nome di Delogu, ma gli indizi portano proprio a lei. Quest’ultima ha però in più occasioni detto che per Stefano prova solo un grande affetto (anche perché è felicemente fidanzata). Questo basterà a placare le preoccupazioni della Rodriguez?