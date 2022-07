Belen, così ha messo in riga la collega di Stefano: “Non ti allargare”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di non nascondersi più. Da qualche giorno, durante la loro vacanza a Ponza, la coppia condivide sui social scatti che li ritraggono felici e innamorati. Non solo la showgirl argentina, ma anche il conduttore ha immortalato alcuni momenti per poi pubblicarli su Instagram. Questo non accadeva da tempo. Proprio in questi minuti spunta fuori un gossip che li vede protagonisti. Scendendo nel dettaglio, Dagospia condivide oggi un indovinello su Belen, Stefano e una ragazza misteriosa.

Pare che, con gli scatti condivisi in questi giorni per rendere ufficiale il ritorno di fiamma, la Rodriguez abbia in realtà voluto lanciare un particolare messaggio. Sembra proprio che la sua intenzione non fosse solo quella di dare una conferma del suo amore ritrovato con De Martino, padre del suo primo figlio Santiago. Il suo scopo sarebbe, invece, anche un altro e riguarderebbe una collega di Stefano. Non si sa, però, chi sia questa ragazza della televisione che Belen vorrebbe tenere lontana da suo marito. Ecco il gossip:

“Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?”

Probabile che con il tempo esca fuori il nome di questo volto della televisione italiana poco gradito a Belen e che sarebbe vicino a Stefano. Nel frattempo, la coppia si gode la felicità ritrovata. Una fuga d’amore nell’arcipelago delle isole Ponziane, quella che si concessi i due genitori di Santiago. Sono stati beccati da alcuni fan durante questo viaggio e le reazioni sono state più che positive.

Inoltre, con questa vacanza d’amore, Belen e Stefano hanno allontanato le voci che li vedevano in crisi. Il gossip parlava di problemi riscontrati nell’ultimo periodo, quando la Rodriguez si è assentata per diversi giorni dai social network. Oltre a condividere foto che la ritraggono felice insieme a De Martino, la showgirl argentina ha immediatamente spento queste voci.

Lei stessa ha spiegato che tutto procede bene e che l’assenza era dovuta al Covid. Anche lei ha dovuto affrontare i sintomi del virus e non se la sentiva, pertanto, di apparire sui social. Dunque, sembra proprio che ora tutto vada a gonfie vele per la coppia che ha fatto sognare e che continua a essere protagonista dello showbiz italiano.