Belen e Stefano a telecamere spente: così si comportano con i fan

Fuga d’amore a Ponza per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il ritorno in love è ormai stato sdoganato dagli stessi diretti interessati che da qualche giorno a questa parte hanno deciso di non nascondersi più. Anche sui social il conduttore campano è tornato a riprendersi con la modella argentina, cosa che non avveniva da tempo. Attualmente la coppia si trova nel superbo arcipelago delle isole Ponziane e naturalmente è stata avvistata da qualche curioso. E come ha reagito? I vip, da tradizione, innanzi alle telecamere sono tutto zucchero e miele, disponibili con tutti. Quando si spengono i riflettori c’è invece qualcuno che, per dirla in parole povere, “se la tira”. Stefano e Belen fanno parte di questi? A quanto pare no…

Deianira Marzano, esperta di gossip attiva su Instagram, ha diffuso degli scatti rubati con protagonisti De Martino e la Rodriguez. Scatti che provengono appunto dall’isola di Ponza. Non solo: l’influencer napoletana ha anche fatto sapere che le sue fonti, cioè coloro che hanno intercettato i due piccioncini, hanno raccontato che ‘Belu’ e ‘Ste’ sono stati disponibilissimi con tutti e per nulla altezzosi. Insomma, i due pare proprio che non facciano parte della categoria dei vip che “se la tirano”.

Belen e le voci fasulle di crisi con Stefano De Martino: nessuna burrasca sentimentale, è stato il Covid a isolare la modella

Nei giorni scorsi il gossip ha sussurrato di una presunta crisi di coppia, dopo che la showgirl si è assentata per quasi una settimana da Instagram, fatto piuttosto inusuale. Nulla di vero a riguardo della crisi: Belen, infatti, dopo aver letto le indiscrezioni della cronaca rosa, ha spiegato che non c’è alcunché che non vada con il compagno. La sua assenza dalle piattaforme web è stata causata da un motivo differente: la modella è stata colpita dal Covid, in modo non soft. Da qui la sua scelta di eclissarsi dai social temporaneamente. Nessuna burrasca sentimentale, quindi, ma un problema di salute. Belen si è poi negativizzata e si è ripresa brillantemente.