La vita di Belen Rodriguez? Decisamente una telenovela! Solo un anno fa, nell’estate 2021, la soubrette argentina ha avuto una figlia da Antonino Spinalbese. Dodici mesi dopo, al primo compleanno della piccola Luna Marì, la conduttrice Mediaset è di nuovo tra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino. I due hanno deciso di riprovarci: per la coppia si tratta del terzo tentativo in ben dieci anni di relazione.

Belen e Stefano si sono conosciuti nel 2012 ad Amici di Maria De Filippi: nel 2013 è nato il figlio Santiago ed è stato celebrato il matrimonio. La rottura è avvenuta nel 2015 seguita da un ritorno di fiamma nel 2019. Una minestra riscaldata che non ha funzionato fino all’ennesimo riavvicinamento avvenuto a dicembre 2021.

Stavolta sarà per sempre o si rivelerà l’ennesima delusione amorosa per Belen Rodriguez? A quanto pare qualcosa è cambiato – e in meglio – nel rapporto tra la 37enne e il 32enne. Come rivela un amico della coppia al settimanale Nuovo Tv da quando De Martino ha iniziato ad affermarsi come conduttore sul piccolo schermo il suo legame con Belù funziona meglio.

La gola profonda ha assicurato:

“Prima Stefano soffriva la fama di Belen. Lei lo metteva in ombra e lui per tutti era il marito di Belen. Oggi Stefano è un uomo affermato, un conduttore uscito dall’ombra. Risultato: la coppia funziona meglio”

Dunque Stefano De Martino sarebbe cresciuto, sarebbe diventato più sicuro di sé e questo avrebbe fatto bene anche alla storia con Belen, che ora procede a meraviglia. La Rodriguez preferisce però andarci con i piedi di piombo: la convivenza è al momento in stand by. Stefano e Belen vivono infatti in due case separate.

La carriera di Stefano

Stefano De Martino ha esordito in tv nel 2009 ad Amici di Maria De Filippi. La sua carriera come ballerino è stata però piuttosto breve. Dopo il matrimonio con Belen Rodriguez ha tentato la strada dell’imprenditoria e ha aperto un negozio di abbigliamento a Milano che però non ha riscosso grande successo.

L’ex fidanzato di Emma Marrone ha così fatto retromarcia e si è dedicato alla conduzione. Dopo il ruolo di mentore in Selfie-Le cose cambiano è stato conduttore del daytime di Amici e inviato all’Isola dei Famosi.

Il salto di qualità è sicuramente arrivato grazie alla Rai: sulla seconda rete di Stato De Martino ha trovato il proprio spazio e ora è al timone di ben quattro programmi.

Dopo Tim Summer Hits – con l’amica Andrea Delogu – riprenderà le redini di Bar Stella, di cui è pure autore. Stefano condurrà inoltre il nuovo format Sing sing sing e sarà ancora il volto di Stasera tutto è possibile.