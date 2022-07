Stefano De Martino parla spagnolo in tv: “Sanremo è dietro l’angolo”

By

Programma dopo programma Stefano De Martino sta crescendo molto come conduttore. Dopo aver detto addio alla danza il marito di Belen Rodriguez ha iniziato a studiare, a lavorare sulle proprie capacità e il risultato è sorprendente. Oggi Step è uno dei giovani conduttori italiani più promettenti e amati. Dopo Bar Stella – dove si è messo alla prova anche come autore – il 32enne di Torre Annunziata ha stupito tutti sul palco del Tim Summer Hits.

Accanto all’amica Andrea Delogu Stefano De Martino si sta dimostrando in ogni puntata spigliato, simpatico e preparato. Nel corso della registrazione andata in onda su Rai Due giovedì 7 luglio il campano ha poi sorpreso tutti iniziando a parlare in spagnolo con un’ospite della kermesse, la cantante madrilena Lola Indigo che canta l’hit Caramello insieme a Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini.

Stefano De Martino, senza alcuna titubanza, è riuscito a parlare in spagnolo con la Indigo e a tradurre al pubblico le sue risposte. Il pupillo di Maria De Filippi non ha quindi perso tempo e ha approfittato della lunga relazione tira e molla con Belen Rodriguez per apprendere una nuova lingua. Allo stesso tempo De Martino ha studiato negli ultimi anni l’inglese, che oggi padroneggia con facilità.

Un conduttore, dunque, che sta crescendo e maturando sempre più, anno dopo anno. Non a caso Rai Due sta puntando molto su Stefano De Martino e nella prossima stagione televisiva l’ex fidanzato di Emma Marrone sarà al timone di più di un format.

Molti sono invece sicuri che presto De Martino sarà sul palco dell’Ariston, alla guida del Festival di Sanremo. Magari nel 2025, dopo la probabile fine dell’era Amades, magari proprio con Andrea Delogu, come insinuato da qualcuno su Twitter. Sono in molti a scommettere su un futuro roseo dello scugnizzo nel mondo dello spettacolo.

De Martino piace e convince e col tempo, con umiltà e discrezione, è riuscito a scrollarsi di dosso quei pregiudizi dovuti al suo matrimonio con Belen Rodriguez. Oggi Stefano non è più il “marito di” ma un presentatore in carriera pronto a cambiare il futuro del piccolo schermo.