De Martino-Delogu piacciono e convincono: frecciatina alla Gregoraci

Fin da quando il Festivalbar è sparito dai palinsesti di Mediaset, causando enorme delusione da parte dei più nostalgici, hanno iniziato a spuntare come funghi eventi collaterali con i quali le case discografiche hanno cercato di piazzare i loro tormentoni estivi. Fra questi negli ultimi anni c’è stato spazio per Battiti Live, condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, e molto più di recente per Tim Summer Hits, la cui prima puntata è andata in onda stasera, 30 giugno, con la conduzione di Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Se Stefano De Martino e Andrea Delogu sono alla loro prima esperienza alla conduzione di un evento simile, non si può dire lo stesso di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, al timone di Battiti Live da più di qualche edizione. Nonostante la scarsa esperienza in un contesto del genere, De Martino e Delogu hanno fatto un figurone fin da subito, dimostrando di essere particolarmente sul pezzo. Il pubblico da casa, che ha seguito la prima serata dell’evento su Twitter, ha avuto per i due quasi sono parole accomodanti e positive. Non lo stesso, purtroppo, si può dire degli altri due colleghi.

Il confronto, soprattutto rispetto alle capacità di Elisabetta Gregoraci come conduttrice, è abbastanza impietoso. Sono stati in tanti ad aver paragonato i due stili di conduzione, comparando il piglio della coppia De Martino/Delogu con le capacità da conduttrice della ex gieffina, in modo particolare. Qui sotto potete recuperare uno dei tweet più critici a riguardo.

Andrea Delogu stasera, l'altra sera la Casalegno, con che coraggio si affronterà Elisabetta Gregoraci totalmente inadeguata ad ogni tipo di conduzione televisiva? Che imbarazzo #TIMSummerHits — Davi De (@davided81) June 30, 2022

Il fattore oggettivo che rende la Delogu decisamente più adatta ad un evento simile è la sua lunga esperienza in radio, cosa che manca alla Gregoraci. Sulla sua conoscenza musicale e sulla gestione delle tempistiche, in generale, ci sono indubbiamente grossi margini di miglioramento.

Andrea Delogu e Stefano De Martino: squadra che vince non si cambia per Tim Summer Hits

I due conduttori sono già confermatissimi anche per le prossime tappe dell’evento musicale, che andrà in onda su Rai Due e RaiPlay per altre 5 puntate ogni giovedì sera. I prossimi appuntamenti sono in programma a Portopiccolo e a Rimini.