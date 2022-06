Tim Summer Hits, svelato il cast: cantanti e ospiti di Roma, Rimini e Trieste

In mancanza dell’ormai defunto Festivalbar (progetto del quale molti millennials ancora sentono grande nostalgia) il palinsesto televisivo estivo si arricchisce di un nuovo evento musicale nel corso del quale avremo la possibilità di ascoltare tutti i tormentoni di questa bella stagione appena iniziata. Prenderà infatti il via a breve Tim Summer Hits, manifestazione itinerante che vedrà salire sul palco in veste di conduttori Stefano De Martino e Andrea Delogu e che andrà in onda su Rai Due e RaiPlay per 6 puntate ogni giovedì sera a partire dal 30 giugno.

Tim Summer Hits 2022 è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dai vertici Rai e dai due presentatori. De Martino e Delogu hanno dunque avuto la possibilità di svelare il ricco cast di artisti, raccontando qualche dettaglio in più su questi speciali live. Ecco dunque tutto quello c’è da sapere.

Le prime tre serate di Tim Summer Hits 2022 a Roma: il cast

Sarà la Capitale ad ospitare i tre concerti inaugurali della manifestazione. Qui sotto tutti gli artisti che si esibiranno in Piazza del Popolo, divisi per serata.