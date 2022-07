Belen e Stefano in crisi? La risposta di De Martino è da urlo e inaspettata

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi, lui la trascura per gli impegni lavorativi e privati. Questa la voce circolata negli ultimi giorni nel gossip del Bel Paese. Voce che è coincisa con una drastica diminuzione dell’attività social dell’argentina. Alcuni presunti ben informati hanno così sussurrato che la modella se ne è stata schiscia in rete per via di alcuni tormenti provocatile dal compagno. Allo strisciare di tali spifferi, in modo del tutto inatteso e inaspettato ha replicato lo stesso conduttore campano.

Attraverso il suo profilo Instagram, tra le Stories, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha fatto campeggiare una romantica foto di Belen, ritratta con alle spalle un tramonto da urlo. Un gesto che i fan della coppia attendevano da mesi. La Rodriguez e De Martino è noto che siano tornati assieme da tempo, ma, dopo il ritorno di fiamma, nessuno dei due era uscito allo scoperto sui social. Per questo la decisione di Stefano, oltreché aver messo a tacere il vociferare relativo a una crisi inesistente, assume un valore ancor più importante. Altrimenti detto, ora è giunto il momento di fare un salto in più, ossia di esporsi ulteriormente, segno che il rapporto ritrovato di coppia viaggia a vele spiegate.

Con ogni probabilità, la decisione di De Martino di immortalare Belen e di metterla sui propri profili è un’eccezione alla ‘regola’. Vale a dire che da qui in avanti è prevedibile che gli scatti social romantici di coppia arriveranno con il contagocce. Motivo? Dopo il primo ritorno in love, ‘sponsorizzato’ in pompa magna con post tripudianti e zuccherosi, non è finita bene, con l’argentina e il campano che sono rimasti scottati. Fu addio, per nulla soft.

Stavolta i due vogliono mantenere un profilo più basso e sottrarsi maggiormente dal circolo mediatico. Se però si tratta di smentire delle voci di crisi, uno strappo alla regola a quanto pare lo si può fare. Così, ecco che Stefano è tornato a fare ciò che non faceva da anni: mostrare la sua dolce metà, celebrando l’amore.