Belen via dai social, sussurri: qualcosa non va con Stefano e Spinalbese

Si mormora che Belen Rodriguez si sia presa una pausa dai social (che dura da un po’ di giorni) perché tormentata da un paio di questioni che riguardano Stefano De Martino, con il quale ha ricucito, e Antonino Spinalbese, suo ex nonché padre di Luna Marì. Alcuni ben informati sostengono che il primo, per via dei frequenti impegni professionali e per via di qualche viaggio privato, spesso sia lontano dall’amata la quale desidererebbe più attenzioni. C’è infatti chi sussurra che tale distanza stia provocando qualche mugugno nella coppia. Chissà cosa c’è di vero…

Capitolo Spinalbese: dopo la fine della love story, con Belen i rapporti sono gelidi. Lo ha confermato lo stesso spezzino che tagliando corto, al magazine Chi, ha confidato che con la modella argentina parla solo per organizzarsi con la piccola Luna Marì. Ma c’è dell’altro: sembra che il ragazzo abbia detto sì al corteggiamento di Alfonso Signorini. Ciò significa che ci sono molte probabilità di vederlo impegnato al GF Vip, che decollerà a settembre con la settima edizione (l’appuntamento come al solito è su Canale Cinque).

La Rodriguez non avrebbe visto di buon occhio la questione, certa che se Antonino dovesse davvero finire nella Casa più spiata d’Italia, il suo nome tornerebbe al centro del gossip un giorno si e l’altro pure. D’altra parte è scontato che Spinalbese, qualcosina sul rapporto vissuto con la showgirl, lo racconterà. E se non sarà lui a farlo, saranno gli autori del reality a tirare fuori materiale curioso. Anche perché se veramente varcherà la porta rossa del loft di Cinecittà è soltanto perché ha acquisito un poco di notorietà per via della relazione con la modella. Cinismo? Ok, ma la verità cruda, senza troppo girarci attorno, questa è.

Insomma, Belen ha voglia di tutto tranne che di ritrovarsi ultrà chiacchierata dal GF Vip. Si dice che quando ha saputo della trattativa di Antonino sia andata su tutte le furie… Così avrà pensato che la cosa giusta da fare era riflettere e calmarsi, prendendosi una pausa da tutto e tutti, pure dai social

La showgirl può invece sorridere per quel che riguarda il versante professionale: con ogni probabilità sarà di nuovo protagonista di Tu si que vales, oltre a tornare a Le Iene. Sembrava scontato che non arrivasse la riconferma e invece Mediaset e Neri Parenti l’hanno rivoluta in sella alla trasmissione, assieme a Teo Mammucari, per il secondo anno consecutivo.